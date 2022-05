Genshin Impact – La machine millimétrée de miHoYo en pause

Alors que viennent d’ouvrir les inscriptions à la bêta du nouveau titre de miHoYo intitulé Honkai: Star Rail, la machinerie parfaitement réglée du studio chinois, et plus particulièrement les mises à jour de son jeu à succès Genshin Impact, sont perturbées.

Jusqu’ici, la gestion était pourtant millimétrée, avec des mises à jour qui sortaient précisément toutes les six semaines. Si, pour certains, ces mises à jour étaient trop rapides et trop fréquentes, une grande majorité de joueurs a tout de même été reconnaissante et ravie de pouvoir bénéficier de nouveaux contenus régulièrement. Hélas, une rumeur circulait depuis quelques jours, selon laquelle la version 2.7 serait reportée, et c’est le compte Twitter officiel qui est venu officialiser cette nouvelle.

La mise à jour 2.7 est donc repoussée à une date ultérieure sans plus de précisions, et ce n’est pas plus mal, car on peut légitimement supposer que la crise sanitaire est derrière ce report. Ne pas annoncer une date de sortie permet ainsi de revenir à une communication plus posée, à contre-courant de la tendance du « crunch ». En effet, la branche principale du studio, située à Shanghai, doit actuellement faire face à des confinements très stricts et à une situation sanitaire préoccupante. Cela vient donc perturber la production de l’équipe, notamment en raison des conditions de travail, mais également (et surtout) de la santé des employés.

Bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux ont témoigné préférer que les équipes prennent soin d’elles, et qu’elles restent concentrées sur le fait d’aller bien plutôt que d’essayer de sortir du nouveau contenu pour le jeu. Certains, même, insistent sur le fait que miHoYo n’a pas besoin d’offrir une compensation in-game, qui est toujours prévue lorsqu’il y a un problème.

Cette mise à jour, initialement prévue pour le 10 mai, devait notamment introduire deux nouveaux personnages, présentés fin mars dernier sur le compte Twitter, dont un Hydro cinq étoiles nommé Yelan, ainsi qu’un quatre étoiles Electro, Kuki Shinobu. Nul ne doute que miHoYo veut que ce report soit le moins long possible, étant donné que la bannière actuelle expire la semaine prochaine, à moins qu’ils ne décident de lui rajouter quelques semaines supplémentaires ?

Les bannières de personnages permettent notamment au studio d’engranger beaucoup de revenus, tout comme le nouveau pass de combat qui se renouvellera lui aussi avec l’arrivée de la future mise à jour. Si la principale préoccupation du studio est, pour l’instant, le bien-être de ses salariés, il est évident que miHoYo a certainement réfléchi à minimiser l’impact sur les revenus.