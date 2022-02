Genshin Impact – miHoYo et le HoYoverse, un projet ambitieux

Le studio chinois MiHoyo derrière le phénomène Genshin Impact et de nombreux autres titres décide de se lancer dans un nouveau projet dans l’ère du temps, et non ce ne sont heureusement pas les NFT. Le studio annonce le MiHoyoverse, un nouveau service dédié à l’ensemble de son univers.

C’est dans un billet publié dimanche sur leur blog que miHoyo présente sa nouvelle ambition, celle de créer le « HoYoverse », un metaverse propre à l’univers du studio permettant de rassembler les joueurs des titres tel que Genshin Impact, Honkai Impact 3rd et Tears of Themis mais pas seulement. En effet, le studio développe également au fur et à mesure tout un univers avec des mangas, des animes ou encore de la musique qui vont venir enrichir cet écosystème.

Si vous n’êtes pas familiers avec le terme de « metaverse », il s’agit d’un monde fictif dans lequel les espaces virtuels vont êtres partagés et accessibles via une interface 3D où il est possible d’évoluer à travers un avatar. Le metaverse utilise la réalité augmentée ainsi que la réalité virtuelle. Il s’agit d’une notion déjà vu auparavant notamment dans l’audiovisuel avec l’anime Sword Art Online ou, plus récemment le film de Steven Spielberg, Ready Player One. Quelques entreprises se lancent également dans cet ambitieux projet avec, bien évidemment Facebook ou encore Playboy qui se souhaite renouveler son image et attirer un public plus jeune.

Le lancement de HoYoverse reflète notre engagement croissant à fournir au public mondial un divertissement immersif grâce à un contenu diversifié de haute qualité. – Haoyu Cai

L’intérêt premier pour le studio est d’offrir aux joueurs du monde entier lieu virtuel immersif où ils pourront jouir d’une variété de divertissement. L’enjeu est de rassembler les joueurs des différents jeux constituant l’écosystème miHoYo pour créer une grande communauté qui serait susceptible d’apporter un rayonnement au studio et de rapporter des bénéfices économiques en attirant de potentiels investisseurs aux vues de la communauté que HoYoverse va générer.

Le deuxième intérêt est plus large que le studio, car il ne faut pas oublier que ce dernier est chinois. Il ne faut pas s’enfermer dans une vision naïve et oublier que des décisions dans l’industrie du jeu vidéo peuvent être influencés par le contexte politique. La course à l’innovation et à la technologie est fastidieuse et se partage notamment entre les Etats-Unis et la Chine. L’objectif est donc pour la Chine de montrer qu’elle est innovante en s’intéressant à des nouvelles technologies comme le metaverse qui peut être intéressant pour générer des profits pour le pays via le domaine du jeu vidéo.

La nuance que l’on peut apporter tourne autour de la censure chinoise qui a déjà sévi pour Genshin Impact, imposant à miHoYo à modifier les tenues de certains personnages féminins. Le metaverse peut offrir une expérience unique où chacun peut évoluer dans l’environnement créer et souhaite peut-être mener sa « vie » virtuelle. Cela pose une réflexion autour de la liberté d’expression et la liberté créative : est-ce que les autorités chinoises ne vont pas restreindre certaines possibilités qui pourraient restreindre l’expérience de l’utilisateur. Peut-être pas, puisque les bureaux seront dispersés à travers le monde entier notamment à Montréal, Los Angeles, Singapour, Tokyo et Séoul dans lesquels la recherche et le développement autour du projet continueront d’avancer.

D’autant plus que le co-fondateur et directeur de HoYoverse, Haoyu Cai explique que ce service va fournir aux joueurs un « haut niveau de liberté et d’expression ». Le studio admet qu’il y a du chemin à parcourir pour nourrir une telle ambition. Une chose est sûre, tout comme les NFT, nous n’avons pas fini d’entendre parler du metaverse.