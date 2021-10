Honkai: Star Rail – Le nouveau jeu des créateurs de Genshin Impact se montre

Avec le succès phénoménal de Genshin Impact qui fête son premier anniversaire, miHoYo en profite pour sortir un nouveau jeu de la franchise Honkai sur PC, Android et iOS : Honkai: Star Rail.

Révélé via un teaser le 5 octobre, Honkai: Star Rail s’ancre dans un monde de science-fiction. Le jeu s’inspire de ses grands frères (Genshin Impact et Honkai 3rd Impact) en reprenant certains codes qui marchent très bien, à savoir : un univers immersif à explorer, des graphismes à couper le souffle, un scénario que le joueur pourra découvrir au fur et à mesure et évidemment, des personnages à débloquer avec chacun son lot de capacités spécifiques. D’ailleurs, ils seront au nombre de 8 dès la sortie du jeu. Le gameplay se compose de mécaniques RPG avec combats au tour par tour.

Quant à la trame, elle est encore floue mais nous savons d’ores et déjà que le joueur évoluera dans l’univers Honkai et plus précisément à bord de l’Astral Express, un train spatial filant à toute vitesse à travers des mondes et des donjons scénarisés dans lesquels des populations s’échappent d’une planète victime d’un fléau. Le lore de Honkai: Star Rail semble se dérouler dans un univers-bulle de Honkai 3rd Impact et a l’air d’être un spin-off, notamment avec le fait de retrouver certains personnages, comme Seele, par exemple.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu Honkai: Star Rail, une bêta fermée a déjà été lancée. Vous devez avoir un compte miHoYo et vous rendre sur le site pour remplir un questionnaire et espérer être sélectionné pour participer à la première bêta du jeu. Pour ce qui est du système économique du jeu, on s’imagine qu’il sera free-to-play mais pour l’instant, nous n’avons pas plus de précisions.

Une chose est sûre, miHoYo n’a pas fini de nous faire rêver avec ses univers toujours plus immersifs, on a hâte d’en savoir plus mais en attendant d’avoir une date de sortie, on va regarder le trailer en boucle !