Resident Evil: Welcome to Raccoon City – Premier trailer et un lien vers Code Veronica

On avait bien ri devant la saga nanardesque de films Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Toujours à côté de la plaque, systématiquement débile et WTF, elle avait au moins le mérite d’être drôle. Ce qui n’était pas le cas des films d’animations Vendetta, Damnation ou Degeneration, dont la qualité allait du « mouais » au carrément détestable. La série Netflix Resident Evil: Infinite Darkness n’avait pas du tout redresser la barre, et nous avait laissé une infinie tristesse. Il faut avouer qu’on a un peu perdu espoir quant à une bonne adaptation de RE…

Et ce n’est pas l’annonce de Johannes Roberts (le nullissime 47 meters down) anobli par Sony Pictures comme réalisateur du prochain film Resident Evil: Welcome to Raccoon City (Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City chez Jul) qui nous a rassuré en quoi que ce soit. Le film est sensé faire table rase de tout ce qui a été fait auparavant, pour offrir une adaptation fidèle du tout premier (et un peu plus) Resident Evil. Chris Redfield, Jill Valentine, manoir malfamé… On nous a promis monts, merveilles et zombies, mais les premières photos dévoilées en août dernier avait déjà commencé à nous effrayer, et pas comme on le voulait.

Après une longue période de silence radio, voilà donc enfin le premier trailer de Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Alors que le film est prévu pour le 24 novembre au cinéma, qu’une bande-annonce ne soit dévoilée que si peu de temps avant sa sortie ne laissait présager rien de bon. Et au visionnage de la bande-annonce, on comprend que le réalisateur a fait tout son possible pour caresser les fans dans le sens du poil.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Sony Pictures a mis le paquet en termes de références à la licence Resident Evil. De nombreux lieux familiers sont là : le hall du manoir, le commissariat, le parking du bâtiment de la police… Même le célèbre zombie qui tourne lentement sa face décharnée au détour d’un couloir a signé présent. Idem pour le casting pour lequel on retrouve Claire Redfield (Kaya Scodelario), Chris Redfield (Robbie Amell), Leon S. Kennedy (Avan Jogia) et Jill Valentine (Hannah John-Kamen).

Cependant, on ne peut que rester circonspect au visionnage de cette bande-annonce. Les acteurs ne semblent pas vraiment concernés par ce qui se passe autour d’eux, les décors sont aussi crédibles que dans de mauvaises sitcoms et les CGI font mal aux rétines… Cependant, on ne peut pas nier les efforts de Sony Pictures, le lore parait respecté et le trailer se paie même le luxe de clins d’oeil à Resident Evil: Code Veronica, épisode pour lequel les fans réclament un remake à cor et à cri (et devant le silence de Capcom, certains ont pris les devants).

Il semblerait que le réalisateur veuille embrasser le lore RE dans sa globalité pour s’assurer le soutien des fans. Ada Wong, Albert Wesker et William Birkin seront même de la partie. Reste à savoir si Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City ne deviendra pas juste une usine à auto-référencement, en oubliant d’être un véritable film. Verdict fin novembre, et nous ne manquerons pas de le couvrir d’éloges ou d’y déverser notre fiel selon le résultat final.