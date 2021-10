Monark – Le prometteur jeu de rôle se met à l’essai

Ce qui va suivre n’est peut-être guère plus que les élucubrations d’un gratte-papier blasé mais le Japon ne semble guère savoir faire plus que des produits consensuels à destination du joueur « fan de manga » moyen. Entre les scénarios pompés les uns sur les autres, les personnages « fiches fonction », le fan-service éhonté, l’inspiration semble s’être enfuit vers de nouveaux horizons, laissant la place vacante pour des formules « argent facile ». Et pourtant, dans ce décor morne, on garde de l’espoir, notamment grâce à des jeux comme Monark.

« Edgy » vous dites ? Oui, indéniablement, de ce que nous avons pu en voir pour le moment, nous partageons également cet avis mais nous souhaitons tout de même y croire, tout en restant sur la réserve. À vrai dire, nous espérons que derrière son esthétique noir/blanc et quelques pointes de rouges (aux « ignobles » relents de nos années Tokio Hotel), derrière ces lycéens clichés qui semblent tout droit sorti du dernier animé à la mode et tous les défauts classiques qu’on retrouve dans la quasi-totalité des animés mainstream, nous osons rêver d’un gameplay engageant et d’un scénario touffu abordant avec justesse de sujets graves qui prennent aux tripes, comme un jeu Persona en somme (tout à fait possible puisque les gars qui s’en occupent sont des anciens d’Atlus).

Le problème c’est qu’on est souvent déçu quand on se met à trop espérer. Bonne nouvelle, depuis peu, vous pouvez vous faire une idée de ce que le jeu nous réserve. Effectivement, si la langue japonaise ne vous effraie pas (et que vous possédez un compte eShop ou PlayStation Store dans le pays associé), vous pouvez depuis quelques jours télécharger et mettre à l’essai le jeu en question grâce à une version de démonstration.

Cette démo vous permet de vous frotter au début du jeu, un petit aperçu de ce qui vous attend dans les couloirs de la Shin Mikado Academy. Les joueurs japonais s’accaparant de la version commerciale du jeu pourront ensuite transférer cette sauvegarde dans leur copie définitive. En quoi c’est intéressant à souligner ? Disons que si nous avons la chance d’avoir à notre tour une version de démonstration dans quelques mois, ce serait cool de pouvoir profiter de tels avantages, non ? D’autant que les débuts d’un jeu de ce genre, c’est souvent plus de l’expo relou qu’autre chose.

Seul l’avenir nous confirmera ce point. Monark est attendu sur PS5 et PS4, Nintendo Switch mais également sur PC via Steam au début de l’année prochaine. Et si attendre est difficile et que vous souhaitez vraiment réveiller le « weeb » qui sommeille en vous, bah il reste toujours Shin Megami Tensei V (qui sort sur Switch dès le mois prochain).