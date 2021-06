Monark – Un rival pour Persona se dévoile avec des fuites…

Nous disions quoi déjà il y a quelques jours, celui où Atlus ruinait lui-même la surprise de l’annonce de la date de sortie de son prochain Shin Megami Tensei ? Que les fuites s’enchainaient. Bonne nouvelle : le sort s’acharne ! On retourne au Japon ou d’anciens “game dev” ayant bossé sur Persona et SMT par le passé, teasaient l’annonce imminente d’un nouveau RPG intitule Monark. La tête pourtant bien dedans (le levé de voile devant avoir lieu le 10 juin), c’est du côté de l’éditeur que vient la gaffe cette fois, FuRyu ayant malencontreusement laissé fuiter le contenu de l’annonce de demain…

Assez pour en apprendre plus sur le prochain rival de Persona ? Pas vraiment non… En effet, les informations accidentellement partagées par FuRyu sont principalement des informations commerciales… Pas grand chose de plus à se mettre sous la dent que les groupes et musiciens dont les chansons couvriront les trailers (deux bandes annonces seraient prévues) et des détails sur la commercialisation du titre, notamment les bonus de précommande (un CD et des accessoires cosmétiques in-game) et sa date de sortie (prévue apparemment pour le 14 octobre).

Déçus par l’absence de détails sur le jeu ? C’est vrai que c’est toujours triste d’apprendre l’existence d’un nouveau projet sous l’angle du merchandising… Ceci dit, on vous a gardé le meilleur pour la fin. En effet, parmi le peu de données qui ont fuité se trouvait également une illustration présentant le look du personnage principal (et l’identité de l’homme derrière le timbre de sa voix : Gakuto Kajiwara, notamment connu par les fans de Black Butler). Si ça semble anodin, le style visuel et le choix de la palette de couleurs peinent à cacher les intentions du studio derrière le titre : capitaliser sur faire du Persona.

Maintenant, il ne nous reste plus qu’à nous montrer patient. Monark vous intrigue et vous désirez en savoir plus, le prochain titre de FuRyu sera révélé à midi demain au pays du Soleil Levant (à 5h du matin chez nous). On y apprendra probablement sur quels supports l’attendre (mais probablement pas si nous le verrons arriver chez nous…).