Fantasian, PlatinumGames… – Le coup de pression d’Apple Arcade

Fantasian, le petit bijou de crafting jeu vidéo signé des auteurs de Final Fantasy, est sorti il y a quelques jours, faisant regretter à de nombreux joueurs de ne pas pouvoir s’essayer au jeu, faute de posséder un appareil siglé de la marque à la pomme. Le jeu est en effet une exclu Apple Arcade, un service d’abonnement uniquement disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Mais le jeu n’est pas le seul argument qu’a révélé la firme de Cupertino ces derniers jours. Bien qu’un peu discret depuis son lancement en septembre 2019, on entendait souvent parler des jeux Arcade une fois qu’ils étaient portés sur Switch ! Cependant, le service semble se réveiller depuis peu, et multiplie les annonces.

Ainsi, à côté de Fantasian, ce sont trente nouveaux jeux qui se sont fait une place sur les listes d’Apple Arcade. Parmi eux, des succès de l’App Store, comme l’incontournable Fruit Ninja, Cut the Rope ou encore Mini Metro et Monument Valley, mais aussi des “Timeless Classics”, pour reprendre le nom de la catégorie dans laquelle ils sont classés : jeux de cartes, jeux d’échecs…

Mais ce n’est pas tout, puisque Arcade héberge son premier “gros” jeu. Spécialisé depuis ses débuts dans l’indé, l’abonnement donne désormais accès à NBA2K21 dans une version sur mesure pour Apple, embarquant, selon les dires de l’éditeur, le moteur graphique le plus puissant de tous les jeux du catalogue. On signale aussi l’arrivée d’un Taiko no Tasujin sur Apple Arcade, sous-titré Pop Tap Beats.

Coup de grâce, la fournée de nouveaux titres inclut un jeu surprise et exclusif de PlatinumGames, rien que ça ! World of Demons est un jeu d’action situé dans un Japon médiéval-fantastique, à la direction artistique empruntant aux estampes japonaises, et évoquant une sorte de Muramasa Rebirth en 3D…

Si avec tout ça, vous n’êtes pas convaincu, sachez que le service est gratuit le premier mois. Il reste ensuite très accessible puisqu’il est facturé 4,99€ mensuellement, sans engagement de durée. Pour les appareils compatibles, c’est une autre histoire, par contre… On garde un tout petit espoir de voir arriver le service sur d’autres environnements, à l’instar du service de streaming vidéo Apple TV, sans y croire tout à fait…