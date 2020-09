Microsoft se joint à Epic Games dans la bataille contre Apple

Le 13 août dernier Fortnite, jeu à succès du studio Epic Games, disparaissait sans laisser de traces du Google Play et de l’Apple store. En effet, les développeurs voulaient rajouter un moyen de paiement en jeu permettant de contourner les commissions de 30% pris par Apple et Microsoft. Se faisant, Epic Games est parti en croisade contre les deux géants.

Après un premier échange de tirs, Apple a choisi, d’après Epic Games, d’exclure le studio de son programme de développement des logiciels IOS et MacOS qui permettent de développer des jeux et logiciels pour les plateformes Apple.

Mais Epic Games a précisé que si les accès aux dit outils leurs sont coupés Apple mettrait en danger plusieurs autres studios utilisant l’Unreal Engine. Ce moteur graphique appartenant à Epic Games et qui est utilisé par bon nombres de studios créant des jeux pour Iphone et Ipad (Injustice 2, Forza street, etc…).

Si Epic Games n’a plus accès aux logiciels de développement de l’IOS et de MacOS, ils ne pourront plus maintenir les mises à jour de l’Unreal Engine et donc ne plus être aussi optimisés qu’avant, voir de ne plus fonctionner du tout.

Et là nouveau rebondissement; Microsoft dépose un document officiel précisant qu’ils soutiennent Epic Games dans leur combat contre Apple. Mais pourquoi donc ? Tout simplement parce que Microsoft souhaite empêcher Apple de supprimer la compatibilité du moteur Unreal Engine sur iOS et MacOS.

Microsoft a par ailleurs eu quelques différents avant cette histoire avec la firme à la pomme. Microsoft souhaitait déployer son Xbox Game Pass sur iOS mais fut vite freiné dans son élan par les politiques restrictives.

Revenons à nos cyber-moutons, comme précisé par Microsoft dans son document, l’Unreal Engine est très importante pour la firme car elle a investi des ressources monumentales afin de pouvoir personnaliser les outils disponibles sur beaucoup de jeux Xbox. On citera notamment Forza, Gears of War ou encore Sea of Thieves.

“Révoquer l’accès d’Epic au kit de développement Apple empêchera Epic de soutenir l’Unreal Engine sur iOS et MacOS, ce qui causera un désavantage important aux créateurs qui ont fait, sont en train de faire et voudront faire des jeux sur ce moteur.”

Le 24 août dernier, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rendu un premier avis sur la bataille (disponible ici grâce à The Verge). Dans un premier temps, la juge a décidé qu’Apple ne serait pas obligé de rétablir Fortnite sur l’Apple Store jugeant qu’Epic Games avait enfreint les règles imposés par Apple pour ne pas payer les fameux 30%.

Rétablir le jeu serait donner raison à cette tactique mise en place par Epic Games mais le tribunal a demandé en revanche de ne pas couper les accès aux outils de développement d’Apple afin de protéger l’Unreal Engine et ceux qui l’utilisent.

“Epic a stratégiquement choisi de violer son accord avec Apple, afin de changer le statu quo.”

Par ailleurs avant chaque partie de Fortnite, une parodie critiquant Apple est diffusée aux joueurs. Mais le géant américain ne s’est pas laissé faire puisque qu’Apple dénonce Epic Games comme ayant violé les règles volontairement afin de lancer un combat contre eux.