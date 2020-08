Free Fortnite ! – Epic Games en guerre contre Apple et Google

Quel est donc ce coup de tonnerre sur nos réseaux sociaux ? Impossible de passer à côté du hashtag #FreeFortnite qui pullule depuis hier sur nos fils d’actualité, et sur lequel chacun émet son avis (fort dispensable). Mais pour bien comprendre l’ampleur du phénomène, il faut revenir à l’origine du problème. Hier, Epic Games a lancé son opération de promotion intitulée “Méga Réductions” pour son titre à succès Fortnite. Au programme, une baisse permanente du coût des V-Buck (l’argent du jeu). Ainsi, 1000 V-Bucks coûtent désormais 7,99€, et non plus 9,99€ (20% de moins).

Seulement voilà, pour profiter de ces promotions sur l’App Store (Apple) et le Play Store (Google), il faut nécessairement passer par la case “Paiement Direct Epic”, une option qui contourne les deux géants américains et qui les prive de leurs commissions sur ces achats. Epic Games justifie ce choix en pointant du doigt la commission exorbitante de 30% appliquée sur ces stores. Il précise enfin que si ces derniers réduisent ce taux, alors il serait prêt à appliquer ces promotions chez eux.

Malheureusement, en ces lieux où l’argent est maître, cette proposition n’a pas suffi. Apple a donc tout bonnement retiré le jeu de son store. Google a suivi le mouvement peu de temps après. Il faut bien réaliser que ce retrait représente à terme une perte de plusieurs milliards de dollars pour Epic Games. Le studio a donc entrepris une poursuite juridique concernant l’entreprise de Tim Cook, dénonçant une situation monopolistique inacceptable. On apprend ce matin qu’il poursuit également Google pour les mêmes raisons.

Epic Games ne s’arrête pas là. Maître des coups de communication de génie, la société a publié une vidéo nommée Nineteen Eighty-Fortnite reprenant avec brio la mythique publicité d’Apple de 1984.

Le bras de fer fait rage et malgré les discussions en cours, il y a peu de chance qu’Epic Games et Apple trouvent un terrain d’entente sans passer devant la Cour (moins sûr pour Google dont les conditions sont moins drastiques).

Toujours est-il que la bataille dépasse Fortnite et devient presque politique. En effet, de nombreuses entreprises extérieures (et en froid avec la firme à la pomme) ont décidé de prendre part et de révéler publiquement leur soutien à Epic Games (Tinder, Spotify…). Sortez les pop-corns, nous avons affaire à une bataille juridique sans précédent.