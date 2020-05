Les jeux qui tourneront sur l’Unreal Engine 5 (confirmés et hypothèses)

Pour ceux qui viennent de faire un “28 jours plus tard” dans le monde réel, sachez qu’hier on en a pris plein les mirettes avec la démonstration de puissance de l’Unreal Engine 5. Une prestation qui nous laisse béât quant à son application possible sur les jeux de prochaines génération. Et ça tombe plutôt bien, car certain jeux utilisant l’Unreal Engine 5 ont d’ores et déjà été officialisés.

Pour l’instant, seuls deux jeux utilisant l’Unreal Engine 5 ont été annoncés (voir plus bas), la faute à une arrivée du système pour 2021, période sur laquelle nous n’avons actuellement que très peu de visibilité. Cela va sans dire toutefois qu’au vu des utilisations des précédentes versions de l’Unreal Engine nous pouvons d’ores et déjà établir quelques hypothèses quant aux titres qui utiliseront la dernière mouture du l’Unreal.

Hellblade 2 (confirmé)

Les dernières nouvelles qui nous sont parvenues ces dernières heures nous viennent de Phil Spencer, directeur d’Xbox. Il nous parle du fameux Hellblade II qui est d’une certaine manière l’un des premiers jeux utilisant Unreal Engine 5 officialisé.

Incredible work by the team at Epic @UnrealEngine, many of our XGS studios are using Unreal, like the team at Ninja Theory creating Hellblade II, and are excited to bring these UE5 innovations to life on Xbox Series X. https://t.co/HGNTY1eTgq — Phil Spencer (@XboxP3) May 13, 2020

Donc, avec ce que nous avons vu dans la démo technique publiée il y a quelques heures, on est en droit de penser que le jeu utilisera autant que faire se peut la puissance de la nouvelle Xbox Series X. Parmi les points forts, on espère retrouver notamment l’éclairage dynamique qui montre les reflets et les ombres en temps réel.

Toutefois, comme cité plus haut, il faut se rappeler que le jeu développé par Ninja Theory ne sortira pas avant 2021, date à laquelle l’Unreal Engine 5 est censé être opérationnel pour tous.

Fortnite (confirmé)

Il aura été surprenant qu’après la présentation réalisée par Epic Games nous ne nous retrouvions avec son plus gros bébé en ligne de mire pour une adaptation graphique.

Epic a donc tout d’abord confirmé que Fornite sera disponible pour un lancement sur les consoles Sony et Xbox Series X, et que le jeu migrera à la mi-2021 vers l’Unreal Engine 5. Par conséquent, d’ici un an, les graphiques de Fortnite seront probablement considérablement améliorés dans plusieurs domaines tels que l’éclairage, en dépit d’une D.A pas forcément pensée pour vous impressionner graphiquement.

Au cours de l’interview que les membres d’Epic Games ont eu avec Keighley, ils ont déclaré que ce changement apportera une nouvelle gamme de possibilités aux développeurs, qui auront beaucoup plus de possibilités.

Gears of War (hypothèse)

L’ensemble des épisodes sont passés à travers toutes les moutures de l’Unreal Engine, et c’est pas surprenant, vu qu’Epic Games, créateur de l’Unreal Engine, sont aussi les papas de Marcus et cie. Et au vu de la popularité de la franchise sur Xbox, il semble peu probable qu’un Microsoft à la recherche d’exclus de poids passe à côté de nos amis baraqués armées de grosses pétoires à tronçonneuse.

Splinter Cell (hypothèse)

Ubisoft ne dit trop rien sur le sujet, et peut-être même ne reverront nous jamais Sam Fischer sur les écrans, toutefois, s’il devait s’infiltrer de nouveau sur nos consoles, ce serait via l’Unreal Engine 5.

La suite de Star Wars Fallen Order (hypothèse)

On le sait, un nouveau Star Wars avec Cal Kestis en héros est dans les cartons. Et chose assez rare pour être notée, le jeu a été développé sur l’Unreal Engine 4, délaissant le Frostbite, moteur made in EA.

Une volonté peut être poussée par Disney qui impose sans doute un cahier des charges assez précis aux développeurs sur certains points du jeu. Cela fait en tout cas assez d’éléments pour supposer que le prochain jeu de la Guerre des Étoiles pourrait être développé sur l’Unreal Engine 5.

De manière générale, les principaux utilisateurs de ce nouveau moteur seront les développeurs tiers (Bandai namco, Capcom, Ubisoft et Square Enix dans le cas de FFVII Remake pour ne citer qu’eux), pour qui l’Unreal Engine 5 représentent une aubaine haut de gamme coûtant bien moins cher que de créer un moteur maison.