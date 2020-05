Inside Xbox – Retour sur la 1ère conférence dédiée aux jeux Xbox Series X

L’arrivée de la prochaine génération de consoles est proche. Microsoft vient de faire un pas de plus vers cette transition avec une conférence entièrement dédiée à la Xbox Series X et plus précisément à ses premiers jeux. Une dizaine de jeux issus d’éditeurs tiers ont été révélés lors de cet Inside Xbox. Quelques bonnes surprises, de la légère déception, voyons tout ça ensemble à travers cet article prenant la forme d’un récapitulatif.

Mais avant de détailler les titres à venir, saluons la prise de risque du constructeur en organisant un tel événement (certes assez mineur) en ces temps difficiles. Surtout que la conférence s’est techniquement bien passée sans coupure ou perte de fluidité. À l’heure actuelle, Xbox est le seul à communiquer directement avec ses fans sur la suite. On pense naturellement à Nintendo qui a annulé son Nintendo Direct de mai 2020 ou à Sony dont son silence autour de la PlayStation 5 commence à inquiéter.

Bright Memory: Infinite – La belle surprise

La conférence commence fort avec la première mondiale d’un FPS dynamique d’une beauté graphique saisissante. L’action y est frénétique et semble mélanger habilement phase de tir et combat au corps au corps. Un gameplay qui nous fait directement pensé au déjanté Shadow Warrior, surtout que les décors présentés sont d’inspiration japonaise. Il s’agit en réalité de Bright Memory: Infinite, version améliorée de Bright Memory (à la base développé par un seul homme), poussé maintenant par un studio entier. L’unique vidéo présentée a bien attiré notre attention, mission accomplie.

DiRT 5 – Il va y avoir du rififi sur les circuits

La licence Dirt continue son chemin boueux avec son cinquième opus présenté en grande pompe. En plus d’un premier trailer prometteur, un membre de l’équipe de développement du jeu était présent lors de la conférence pour vanter les mérites de la prochaine console Xbox Serie X. De nouvelles fonctionnalités, des innovations et une approche nouvelle font de DiRT 5 un jeu de course dans lequel deux parties ne se ressembleront jamais. Après le succès du quatrième opus, l’attente est énorme autour de ce DiRT 5.

Scorn – le cauchemar commence

Jeu énigmatique de cet Inside Xbox, Scorn s’est dévoilé sous nos yeux interrogateurs. Bien que l’inspiration à l’artiste H.R. Giger soit plus qu’évidente, on a du mal à cerner l’expérience derrière. On sait également qu’il s’agit d’un FPS horrifique. On a hâte d’en savoir plus.

Chorus – Rédemption dans l’espace

Avec un genre sur le déclin, on se réjouit de Chorus qui semble lier gameplay nerveux dans l’espace et scénario intrigant. L’ambition de ses développeurs est de révolutionner le genre du shooter spatial, rien que ça !

Madden NFL 21 – On n’y échappe jamais

Les amateurs de NFL peuvent se réjouir. Madden 21 s’annonce grandiose sur Xbox Serie X et promet un tas de nouveautés sur la licence dont le premier opus date de 1988.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 – Viens danser Sans aucun doute le trailer le plus curieux de cette conférence. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 nous promet une sombre aventure au pays des êtres de la nuit. Rappelons que ce jeu de rôle en vue à la première personne insistera sur les choix du joueur, choix qui détermineront l’histoire principale. Call of the Sea – En expédition L’un des jeux qui a marqué le plus. Call of Sea charme d’entrée de jeu de par sa direction artistique pimpant et qui appelle à l’aventure. Le titre en développement nous mettra dans la peau de Norah, jeune femme en quête de son mari disparu. Il s’agit d’un FPS d’exploration et de réflexion. The Ascent – Vous reprendrez bien du Cyberpunk ? Le studio Neon Giant nous présente son nouveau projet nommé The Ascent, jeu de rôle à la vue du dessus prenant comme toile de fond l’univers cyberpunk. Le jeu pourra être joué en solo ou en mutlijoueur (jusqu’à quatre joueurs). Dans un futur lointain, la société tentaculaire Ascent Group possède tout et tout le monde. Mais un jour, celle-ci disparait entraînant un dysfonctionnement majeur dans tous les réseaux. L’anarchie commence. The Medium – En collaboration avec Akira Yamaoka Autre jeu prometteur, The Medium s’est présenté à nous avec un premier trailer pour le moins intriguant. Le studio Bloober Team (Blair Witch) est aux commande de ce nouveau titre horrifique à la narration soignée. Peu d’informations circulent pour le moment sur son scénario, on sait jusque qu’on y incarnera Marianne, une médium capable de voir des mondes parallèles.

Scarlet Nexus – La touche japonaise

La Xbox Serie X ne compte pas réitérer les erreurs de sa prédécesseuse et offre dès le line-up de lancement un Scartet Nexus qui sent bon l’action surréaliste dont seul les japonais ont le secret. Signé Bandai Namco, le jeu est un beat them all prenant place dans un univers futuriste. Avec ses couleurs flashy, son dynamisme et son contexte, on pense directement à Astral Chain. Bref, un titre à surveiller de très près.

Yakuza 7 – Soyez le dragon aussi sur Xbox

On le savait sur Steam, mais Yakuza 7 semble bien dévider à étendre sa portée à un maximum de joueurs. Seconde preuve qu’Xbox souhaite davantage collaborer avec le Japon, Yakuza 7 (ou Yakuza: Like a Dragon) s’est montré avec un trailer pensé pour la communauté Xbox.

Assassin’s Creed Valhalla – Le pétard mouillé

On nous avait promis un premier trailer de gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla par Ubisoft, et nous avons eu cette vidéo. Mais cette dernière a suscité une bonne dose de déception non pas de par sa qualité, mais de par sa courte durée. Moins d’une minute, pas de grande révélation, bref, une vidéo trop maigre pour éteindre le feu de nos attentes autour du titre.

Voilà qui fait le tour des annonces faites durant cet Inside d’Xbox du 07 mai 2020. On rappelle au passage que l’ensemble des jeux présentés seront optimisés pour la Xbox Series X, ce qui signifie qu’ils sont conçus pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de la console, de la résolution 4K aux 120 images par seconde, en passant par le DirectStorage, le DirectX RayTracing, des temps de chargement ultra-rapides, et plus encore. Même si c’est loin d’être suffisant, l’horizon Xbox Series X se dessine de plus en plus.