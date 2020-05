Dirt 5 révèle enfin l’avenir de la licence dans un trailer

Dirt 5 vient d’être dévoilé lors du Inside Xbox et s’annonce plus fun que jamais.

La série avait atteint un point culminant avec Dirt 4, mais semblait être au bout d’une certaine démarche, et nous espérions alors à l’époque que la licence prenne un peu plus de risque, afin de se démarquer encore de son pendant simulation qu’est Dirt 2.0. Avec Dirt 5, Codemasters semble vraiment partir dans une direction “nouvelle” se rapprochant en partie des sources de la licence, et les images que vous allez voir dans le trailer permettent déjà bien de se rendre compte du changement à venir.

Beaucoup plus coloré que son prédécesseur, nous remarquons surtout qu’il semble prendre un virage vraiment plus orienté vers le sensationnel, s’éloignant un peu plus du côté serious business/simulation. On retrouve une jolie variété de bolides comme toujours, de la conduite sur glace, des circuits visiblement plus ouverts, avec plus de possibilités, ce qui pourrait se traduire par des embranchements multiples par exemple.

On notera que Codemasters a pris pleine possession de son moteur graphique, car le rendu est vraiment superbe. Alors forcément c’est incomparable avec les jeux Dirt sur la current gen étant donné que le trailer nous montre des images capturées avec le moteur du jeu sur une Xbox Series X. Mais quand on voit Dirt 4, c’est bel et bien le jour et la nuit en comparaison.

Côté nouveautés vous pourrez compter sur un retour du mode splitté en local jusqu’à 4 joueurs et Dirt 5 aura droit à un mode scénarisé se voulant vraiment poussé, et l’on y retrouvera même des doubleurs de talent tel que Troy Backer (The Last of Us) ou encore Nolan North (Uncharted 4), ce qui flattera sans nul doute les connaisseurs.

Pour finir, Dirt 5 sortira donc sur les PS4, Xbox One et PC en octobre prochain, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox One Series X quand celles-ci seront disponibles, mais aussi sur Stadia en 2021.