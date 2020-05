Inside Xbox nous présente le cauchemar Scorn

C’est un trailer aussi énigmatique que dérangeant qui nous a brièvement introduit au monde horrifique de Scorn. Malheureusement, et contrairement aux promesses de gameplay qui nous avaient été faites concernant cet épisode d’Inside Xbox, nous n’avons pas pu voir d’images de jeu, mais un très court teaser qui nous donne un petit aperçu de la direction artistique que devrait prendre le jeu.

Les amateurs auront reconnu sa patte dès les premières secondes : le jeu nous plongera en effet dans les visions techno-cauchemardesques de H.R. Giger, le peintre néerlandais surréaliste, essentiellement connu dans la pop culture pour avoir designé le xenomorphe d’Alien. L’univers de l’artiste semble avoir été particulièrement bien pastiché, en tout cas dans ce trailer.

Pour le reste, Scorn sera un FPS horrifique non linéaire comprenant des éléments de puzzle, dans lequel le personnage principal sera l’environnement. On nous promet un jeu qui tournera en 4k et à 60fps.

Même si on peut être emballé par l’univers de Giger, et par ces premières images, difficile de dire à l’heure qu’il est si le titre sera une bonne surprise ou un gros ratage à l’image d’Agony, qui semble partager certaines thématiques avec ce Scorn. Rappelons d’ailleurs que le jeu a raté sa campagne de financement sur Kickstarter, et a été sauvé de justesse par un investisseur de dernière minute.

Bonne nouvelle, le jeu a été annoncé comme rejoignant le catalogue du Game Pass, les titulaires de l’abonnement pourront donc juger sur pièces sans mettre la main à la poche. Scorn fera partie du line up de lancement des Xbox Series X.