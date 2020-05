Xbox Series X – Phil Spencer rassurant pour la sortie, inquiet pour les jeux

Des conséquences de la pandémie de Covid-19, encore et toujours…

Phil Spencer, en charge du jeu vidéo chez Microsoft, et à la tête de la marque Xbox, a donné une interview à CNBC, média américain spécialiste des questions financières et économiques. L’occasion de rassurer sur la production des futures Xbox Series X.

“Avant tout, je pense que nous en sommes là où nous avions prévu d’être.”, déclare-t-il ainsi à CNBC, évoquant la production des Xbox Series X. Les consoles ne devraient donc pas subir de retard de calendrier. Le sujet d’inquiétude concerne par contre les jeux.

L’épidémie, et surtout la situation de confinement qui en a découlé, a obligé de nombreuses entreprises, dont les studios de jeux vidéo, à mettre en place des mesures de télétravail. Une situation qui ralentit grandement le processus de création des jeux, pour diverses raisons (allant des outils dont disposent les salariés chez eux à une communication moins directe et plus compliquée). On ne reviendra pas sur l’exemple de The Last of Us Part II.

Si la console venait à arriver en rayon sans un vrai line-up de sortie, cela pourrait compliquer son installation… D’autant que l’absence d’exclus pour la première année d’exploitation de la machine nous semble être déjà un pari risqué… Nous aurons peut-être quelques éléments d’éclaircissement durant l’événement Inside Xbox de ce 7 mai, qui se tiendra à 17h00 heure française.

Joy-Con Drift : Xbox edition

Et parce que, Loi de l’Emmerdement Maximum, les mauvaises nouvelles n’arrivent jamais seules, Microsoft doit aussi faire face à des accusations de drift concernant sa manette Xbox Elite Controller. Le problème récurrent qui assombrit déjà légèrement le succès de la Switch semble ainsi avoir fait son apparition sur les manettes qui avaient pourtant jusqu’ici une excellente réputation.

Une plainte a ainsi été déposée ce 28 avril aux États-Unis, faisant état d’un problème de drift apparu trois à quatre mois après l’achat de la manette, du “temps considérable passé à essayer de régler le souci via les réglages de la Xbox” (nous citons d’après la plainte) ; et surtout, la plainte ajoute que Microsoft serait tout à fait au courant des soucis de son matériel, étant donné le très grand nombre de plaintes qu’on trouve à ce sujet en ligne, “depuis au moins 2014”.

Si le scandale venait à s’étendre, cela pourrait venir perturber les rouages jusqu’ici plutôt bien réglés de la communication de Microsoft quant à l’arrivée des Xbox Series X…