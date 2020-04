La Xbox Series X date sa présentation tant attendue

La Xbox Series X présentera ses jeux début mai, avec qui sait, pourquoi pas un prix à la clé en guise de one more thing ?

Nous attendions de voir qui allait dégainer en premier de Sony ou de Microsoft, et c’est finalement ce dernier qui a décidé de faire feu en premier avec l’annonce d’une date pour leur prochaine présentation. Du côté de Sony et sa PlayStation 5, désolé, mais il faudra encore attendre pour voir autre chose que la manette, et pour le moment, les rumeurs font plutôt état du mois de juin, ce qui serait tout de même bien après Microsoft.

Mais revenons en à nos moutons, la Xbox Series X va donc bénéficier d’une présentation lors du prochain Inside Xbox, qui se tiendra le 7 mai 2020 à 17h00. Dans quelle mesure apprendrons-nous de nouvelles informations ? Eh bien, en ce qui concerne la machine en elle même, ayant déjà été dévoilée, Microsoft va plutôt se concentrer lors de cette présentation sur les jeux, et nous montrer un gros aperçu de la next-gen au moyen de séquences de gameplay.

Vous voulez voir les jeux de la Xbox Series X ? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X. Découvrez les premières images de gameplay de la next-gen avec nos partenaires développeurs du monde entier durant l’#InsideXbox, le jeudi 7 mai à 17H. pic.twitter.com/gb2m3WZ4j2 — Xbox FR (@XboxFR) April 30, 2020

Outre certains jeux tiers, comme par exemple Assassin’s Creed Valhalla qui y aura une place de choix, nous devrions, on l’espère aussi, y découvrir des jeux exclusifs, et il serait bien temps pour Microsoft de nous sortir une bonne grosse séquence de gameplay pour Halo Infinite, qui marquera le grand retour de la franchise et du Master Chief sur Xbox One, mais qui devrait en toute logique nous décrocher la mâchoire sur Xbox Series X.

Aussi, avec tous les studios que Microsoft s’est offert depuis ces deux dernières années, nous aurons peut-être le plaisir de découvrir des projets issus de ces derniers, et pourquoi pas avoir une première démonstration de quelques-unes des innovations de la machine, pouvant s’illustrer dans le gameplay à proprement parler.

Nous allons donc rester patient, et ne pas nous monter trop la tête en vu de cette présentation, car avec une PS5 qui tarde à vraiment se dévoiler, Microsoft pourrait peut-être encore choisir de garder quelques cartouches en réserve, histoire d’en remettre une petite couche durant l’été, avant la rentrée, qui sera alors la dernière ligne droite avant la sortie de la machine, toujours prévue pour la fin 2020.