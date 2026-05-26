L’Unreal Engine 6 se montre et la révolution technologique attendra

Après quatre ans de bons et loyaux services, la cinquième version du moteur Unreal Engine va bientôt passer le relais. À l’occasion du Rocket League Championship Series Paris Major, Epic Games a dévoilé quelques images de Rocket League tournant sous Unreal Engine 6. Mais est-ce pour autant la révolution tant attendue et déjà promise par l’Unreal Engine 5 ?

Rocket League comme vitrine de l’Unreal Engine 6

Les quelques secondes de gameplay de Rocket League sous Unreal Engine 6 sont assez impressionnantes, sans pour autant bousculer le monde des moteurs graphiques. Contrairement à la version 5 présenté en 2020 avec une démo tournant sur PlayStation 5 et qui faisait espérer une révolution photoréaliste (révoltuion qui se fait encore attendre), la sixième version du moteur graphique d’Epic Games se montre par le biais d’un jeu déjà existant. Cette démonstration permet donc au développeur de montrer ce que son moteur graphique a dans le ventre, en ne restant pas au stade des suppositions et des démos tenant plus du spectacle que du réel reflet du jeu en action.

Dans le cas de Rocket League et de l’utilisation de l’Unreal Engine 6, un bond graphique est observable bien qu’assez discret. Les reflets profitent d’une meilleure gestion de la lumière, les textures et matériaux des voitures sont plus détaillés, et les effets liés à la vitesse et aux cascades effectuées par les voitures sont plutôt convaincants. Pour le reste, difficile de juger le rendu de l’Unreal Engine 6.

Le choix d’expérimenter les effets de l’Unreal Engine 6 sur Rocket League reste tout de même cohérent. Le jeu profite d’un soutien important de sa communauté et le jeu tourne sur un nombre étendu de machines. Epic Games peut donc expérimenter à l’envie sur différentes machines pour voir comment son futur bébé tourne, mais surtout pour pallier les différents problèmes à venir. Espérons qu’Epic Games propose une version plus longue de cette vidéo ou une application du nouveau moteur à un autre jeu déjà présent sur le marché. En l’état, la révolution peut attendre.

Un nouveau moteur graphique qui corrigera les manquements du précédent ?

Avec du recul, et les premières images de l’Unreal Engine 6, les jeux actuels ont-ils réellement exploité tout le potentiel de l’Unreal Engine 5 ? N’est-ce pas un peu précipité pour Epic Games de dévoiler l’existence de son nouveau moteur ? Pour rappel, entre la révélation de l’Unreal Engine 5 et son exploitation, seulement deux ans se sont écoulés. En sera-t-il de même avec la sixième itération ?

Les développeurs utilisant l’Unreal Engine 5 ne semblent pas encore composer avec tout son potentiel. Entre les temps de développement importants, budgets et coûts de production pharaoniques et les dilemmes liés aux optimisations entre PC et consoles, certains créateurs ne touchent que du bout du doigt les capacités proposées. Le constat est d’autant plus frappant en comparant les images de la démo technique de l’Unreal Engine 5 de 2020 et celle d’un jeu PlayStation 5 sorti en 2026. Beaucoup de productions d’aujourd’hui n’embrassent pas la totalité des outils mis à disposition pour de multiples raisons.

De plus, l’Unreal Engine est utilisé dans d’autres industries que celle du jeu vidéo. Au cinéma, les équipes de DNEG s’en sont servies pour le Dune 2 de Denis Villeneuve et le reboot des Télétubbies fait également appel à cette technologie. Le temps d’adaptation et d’apprentissage s’en retrouvera perturbé et, les industries faisant appel aux services d’Epic Games et de son moteur graphique devront redoubler d’efforts pour composer avec et surtout proposer un rendu net et aussi convaincant qu’auparavant.

L’arrivée de l’Unreal Engine 6 peut être vue comme un bouleversement technologique important dans la course au réalisme d’aujourd’hui. Mais la multiplicité et la précipitation ne faisant pas toujours bon ménage, espérons que ce moteur sera mieux optimisé et stable pour délivrer convenablement tout son potentiel aux développeurs.