Le nouveau Kingdom Come devrait sortir avant mars 2028

Il y a quelques jours, Warhorse Studios confirmait les rumeurs qui se répandaient déjà sur Internet : l’équipe derrière Kingdom Come Deliverance travaille bel et bien sur un RPG en monde ouvert dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Au passage, on nous annonçait également qu’une « nouvelle aventure Kingdom Come » était en préparation, pour le plus grand plaisir des fans d’Henry de Skalice.

Lors d’un stream communautaire sur les projets en cours de Warhorse Studios, le directeur de la communication Tobias Stolz-Zwilling a annoncé que « si tout se passe bien, le jeu [Kingdom Come] sortira au cours de la prochaine année fiscale ». Il faut donc s’attendre à retrouver la Bohème de XVe siècle avant mars 2028 !

Ne soyez pas si hâtif…

Il faut dire que l’annonce a de quoi surprendre. Sept ans s’étaient écoulés entre le premier Kingdom Come Deliverance et sa suite, sortie en 2025. Le deuxième jeu témoigne clairement d’une montée en puissance du studio, là où le premier épisode était un projet plus confidentiel, financé en partie sur Kickstarter. La suite, on la connaît, entre nominations aux Game Awards et millions d’exemplaires vendus.

Si la promesse d’une « nouvelle aventure » pouvait laisser supposer qu’il s’agirait d’un DLC pour Kingdom Come Deliverance 2, on nous confirme bel et bien dans le stream que le jeu en préparation sera un RPG en monde ouvert. On imagine donc que Warhorse travaille sur une autre suite. Mais est-ce vraiment réaliste de s’attendre à un troisième titre de cette ampleur en seulement trois ans ? Peut-être que ce jeu sera en réalité un spin-off, ce qui serait éventuellement plus raisonnable pour cette fenêtre de sortie.

En réaction à cette annonce, de nombreux fans, certes enthousiastes à l’idée de repartir jouer les chevaliers en Bohème, émettent ces mêmes réserves. Car pour beaucoup d’entre eux, c’est l’attention aux détails et le soin apporté aux deux jeux qui rend Kingdom Come Deliverance si mémorable. Une sortie précipitée serait, pour eux, synonyme de travail bâclé. Cela dit, on ne sait pas si Warhorse travaille sur ce projet depuis longtemps. Tobias Stolz-Zwilling rappelle que Kingdom Come restera le projet central du studio, sans donner plus d’information sur le futur jeu se déroulant en Terre du milieu.