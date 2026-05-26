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Le nouveau Kingdom Come devrait sortir avant mars 2028

Warhorse Studios confirme la sortie d'une nouvelle aventure Kingdom Come d'ici 2028

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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