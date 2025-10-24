Kingdom Come: Deliverance II – Henry au monastère

Alors que Kingdom Come: Deliverance II poursuit sa route depuis sa sortie, Warhorse Studios s’apprête à enrichir une nouvelle fois l’aventure d’Henry. Le studio a dévoilé son prochain DLC narratif, Mysteria Ecclesiae, prévu pour le 11 novembre 2025, qui promet une aventure pleine de mystères. On fait le point sur ce qui attend notre cher héros.

Cap sur le monastère de Sedletz

Finis, (ou presque), les combats épiques à ciel ouvert : ce chapitre va placer Henry dans un tout autre décor. Envoyé au monastère de Sedletz, il devra assister Sigismund Albicus, guérisseur renommé et proche du roi Wenceslas IV, face à une mystérieuse épidémie touchant les frères du cloître et les habitants des alentours.

Mais très vite, les apparences se révéleront trompeuses : nombre de secrets semblent être à l’origine du mal affligeant le monastère. Rumeurs étouffées, tensions internes, luttes d’influence, omerta religieuse… Henry se retrouvera plongé au cœur d’une véritable quête de vérité, le poussant à braver les interdits pour lever le voile sur cette étrange épidémie.

Mysteria Ecclesiae : une enquête pleine de rebondissements

Si Kingdom Come: Deliverance II n’a jamais été un RPG au rythme expéditif, Mysteria Ecclesiae pourrait encore ralentir le tempo pour le pousser vers un format narratif d’investigation. Au programme : exploration des archives du monastère, interrogatoires subtils, observation des habitudes des moines, infiltration dans certaines zones interdites et des choix qui pourraient, comme souvent, influencer la résolution de l’énigme. Moins d’épées qui s’entrechoquent, plus de réflexion, de discrétion et de dilemmes moraux ? C’est ce que semble suggérer ce DLC, qui joue la carte du huis clos religieux.

Cela ne vous rappelle-t-il pas une certaine quête du premier opus ? Se glisser discrètement dans un monastère, suivre le planning strict des moines, espionner afin de découvrir une vérité cachée… La mission « Une vie cloîtrée », portant bien son nom, était bien trop immersive au goût de beaucoup de joueurs, réduisant le champ des possibles et obligeant Henry à se plier aux règles régissant la vie d’un homme de foi. La grande question est donc : le studio a-t-il volontairement voulu faire écho à cette mission bien connue des fans en essayant de la sublimer et de lui rendre ses lettres de noblesse ? Ou, au contraire, a-t-il fait preuve de paresse en réutilisant un scénario déjà exploité par la licence ?

Une découverte totale pour certains, un décor familier pour d’autres : ce DLC sera l’occasion pour Warhorse d’offrir aux fans une nouvelle aventure au sein d’un lieu de culte.

Ce nouveau DLC ne se contente pas d’ajouter une simple quête de plus. Il apporte :

Un nouveau lieu complet, le monastère de Sedletz, intégré à la carte et revisitable une fois le DLC terminé

Une intrigue indépendante mais liée à la trajectoire d’Henry

De nouveaux équipements (vêtements, outils, livres et potions)

Une ambiance inédite, entre silence, rites religieux, prières nocturnes et confessions

Un chapitre qui donne envie de redécouvrir les paysages du Royaume de Bohême et ses intrigues bien ficelées aux côtés d’Henry.

Clap de fin pour Kingdom Come: Deliverance II ?

Warhorse Studios annonce Mysteria Ecclesiae comme le dernier DLC centré sur Henry. Sans parler de conclusion définitive, il semble clair que ce contenu servira de point final symbolique au parcours de celui qui n’était, au départ, qu’un simple fils de forgeron.

Entre son cadre religieux rarement exploré dans les RPG médiévaux, son atmosphère d’enquête et son format plus intimiste, Mysteria Ecclesiae a de beaux arguments pour intriguer les joueurs. Il faudra néanmoins attendre de voir si ce changement de rythme convaincra aussi ceux qui apprécient Kingdom Come: Deliverance II pour ses confrontations musclées et ses aspects d’aventure héroïque. Ce DLC offrira-t-il une véritable clôture émotionnelle à l’histoire d’Henry, ou servira-t-il plutôt d’épilogue alternatif ? Réponse le 11 novembre 2025, date où Henry reprendra du service dans ce DLC, disponible séparément ou via l’expansion pass.