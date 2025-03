Kingdom Come: Deliverance 2 – Henry s’offre une nouvelle coupe et un mode hardcore

Un mois après sa sortie et deux millions de copies vendues plus tard, Kingdom Come: Deliverance 2 va bientôt avoir droit à une mise à jour gratuite. Au programme, correctifs de bugs et ajout d’un barbier pour customiser notre preux chevalier. Au passage, on découvre des détails sur le mode hardcore, qui arrivera plus tard dans l’année.

C’est le 13 mars que ce premier DLC arrivera. On aura donc accès à un barbier comme dans le premier opus. Un ajout gratuit purement cosmétique qui aurait peut-être pu être inclus dans l’aventure dès le lancement du jeu. Cette mise à jour devrait également corriger quelques bugs (croisons les doigts pour les problèmes d’affichage quand il pleut sur le royaume de Bohème).

Une nouvelle VF avait également été annoncée suite aux nombreuses critiques subies par cette dernière. À part les protagonistes et quelques personnages secondaires, les doublages français sont effectivement assez particuliers, avec des intonations à côté de la plaque ou involontairement humoristiques même sur certaines scènes qui se veulent graves. Les comédiens de doublages ont expliqué qu’ils n’avaient pas eu la moindre indication pour effectuer du bon travail, et Warhorse avait promis une version française revue et corrigée (chose assez inédite !). Cette dernière devait arriver en mars, mais pour l’instant, nous n’avons pas la confirmation quant à son ajout dans la mise à jour du 13 mars.

La feuille du route du jeu promettait aussi, au printemps, l’arrivée des courses de chevaux mais surtout d’un mode hardcore. Celui-ci devrait arriver en avril, et on en sait un peu plus sur son contenu. Comme dans le premier jeu, nous pourrons attribuer des malus à Henry, ce qui devrait rendre notre aventure beaucoup plus difficile et chaotique. Par exemple, le trait « dos fragile » pourra déclencher des douleurs si notre personnage se penche pour ramasser des objets, un Henry « somnambule » risque de se réveiller dans un autre lit que celui où il s’est endormi, ou il pourra avoir des difficultés sociales s’il est « timide ».

Autre difficulté de taille qui sera ajoutée dans le mode hardcore de Kingdom Come: Deliverance 2 : la plupart des éléments de l’interface qui facilitent l’orientation et les combats disparaitront. Désormais, il sera impossible de connaître la position de notre personnage sur la carte à moins de la demander à un PNJ, les voyages rapides seront supprimés, ainsi que les points cardinaux sur la boussole en haut de l’écran. Il faudra donc bien se préparer pour chaque aventure et être très attentif aux indications personnages pour retrouver les points d’intérêt et les différents emplacements de quêtes.

Tout cela promet donc de nouvelles heures de jeu et une expérience encore plus réaliste, pour le meilleur et pour le pire, en attendant l’arrivée des DLC payants à partir de cet été.