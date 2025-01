Kingdom Come: Deliverance 2 – De nouvelles règles sur le forum Steam déclenchent la colère des fans

C’est l’une des premières grosses sorties de cette année 2025 : Kingdom Come: Deliverance 2 arrive dans quelques semaines. Alors que beaucoup de fans attendent la suite des aventures d’Henry de Skalice avec impatience, l’éditeur Deep Silver a publié un « code de bonne conduite » sur le forum de discussion Steam consacré au titre. On peut y lire qu’il n’y aura aucune tolérance pour les messages à caractère raciste, sexiste ou homophobe, et que les contenus haineux ne seront pas acceptés. Si rien de tout cela ne devrait être étonnant, cela a pourtant suffi à déclencher la colère de la communauté : les utilisateurs n’ont pas perdu de temps pour s’opposer très virulemment à ces nouvelles règles.

Le premier opus de Kingdom Come: Deliverance avait réussi à se faire un nom parmi les fans de RPG grâce à son approche réaliste : point de magie et de dragons, le jeu veut plutôt nous plonger dans le Royaume de Bohème du XVe siècle en s’appuyant sur l’Histoire. C’est cette cohérence historique qui avait été évoquée par Warhorse Studios quand certains avaient reproché au jeu d’être très « blanc » dans ses représentations. Et c’est aussi cet aspect qui avait été plébiscité par certains joueurs heureux d’avoir entre les mains un titre « non-woke », sans « diversité forcée ».

Lorsque Kingdom Come: Deliverance 2 a été annoncé l’année dernière, Warhorse a confirmé que le jeu contiendrait davantage de diversité. Henry découvrira ici une ville plus grande et plus cosmopolite que les décors ruraux du premier jeu. On a par la suite eu la confirmation que ce deuxième opus inclurait un PNJ noir et un personnage gay. Pour les joueurs les plus conservateurs, c’en déjà est trop : la preuve que la série serait tombée sous le joug du wokisme et du « DEI » (Diversité, Équité et Inclusion, contre laquelle certains partent en croisade…).

Suite à la publication des règles de bonne conduite sur le forum Steam du jeu, les messages de joueurs en colère se sont multipliés, entre appels au boycott, cris de rage face à la « propagande féministe » et incompréhension quant au fait que les messages promouvant la suprématie blanche ne sont pas tolérés quand le jeu « met en avant la suprématie noire ».

Des réactions amplifiées par des on-dit qui ont soit été démentis, soit qui restent justement de simples rumeurs : Kingdom Come: Deliverance 2 serait interdit en Arabie saoudite à cause de la « propagande LGBT » présente dans le jeu, inclurait une scène d’amour homosexuelle impossibles à passer, ainsi que des leçons de féminisme. Autant d’éléments qui alimentent la colère des fans les plus conservateurs, alors que les premiers testeurs confirment que tout cela est faux.

Internet étant ce qu’il est, on ne devrait pas être surpris que les efforts de Deep Silver pour endiguer les commentaires désobligeants ou carrément haineux ne rencontrent qu’une immense levée de boucliers. Les premiers retours des personnes qui ont eu la chance de jouer quelques heures à Kingdom Come: Deliverance 2 sont tout de même très positifs, et nul doute que cette suite très attendue rencontrera son public, contrairement à ce que ceux qui répètent sans cesse « go woke, go broke » (« devenez woke, faites faillite ») croient ou espèrent face à cette polémique.