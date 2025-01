Kingdom Come: Deliverance 2 – Déjà 3 DLCs annoncés

Kingdom Come: Deliverance 2 arrive dans moins de deux semaines, mais Warhorse Studios et Deep Silver n’ont pas attendu pour présenter leur feuille de route post-lancement. Au programme : des mises à jour gratuites et trois DLCs (payants) pour enrichir les aventures d’Henry de Skalice.

D’après la roadmap, les premières nouveautés arriveront dès le printemps 2025 sous forme de mises à jour gratuites. Les joueurs auront donc droit à un barbier pour offrir une petite coupe à leur héros, à un mode hardcore pour les plus téméraires et à des courses de chevaux.

Le premier DLC de Kingdom Come: Deliverance 2, intitulé Brushes with Death, est quant à lui prévu pour cet été, et nous proposera une nouvelle quête centrée sur un mystérieux artiste. Ensuite, c’est Legacy of the Forge qui arrivera cet automne, suivi en hiver par Mysteria Ecclesia, une extension dans laquelle Henry devra mener l’enquête pour empêcher la propagation d’une maladie mortelle.

Rappelons qu’une édition Gold sera disponible dès le lancement. Elle inclura automatiquement tout le contenu cité, pourvu qu’on dépense vingt euros de plus par rapport au jeu de base. Par ailleurs, les joueurs qui précommanderont le jeu recevront une quête bonus permettant de débloquer une armure légendaire. Enfin, Warhorse Studios a déjà annoncé que chaque extension sera accompagnée de mises à jour gratuites qui amélioreront la qualité de vie en jeu.

On peut tout de même s’interroger sur cette stratégie de la part de Warhorse et Deep Silver. Pourquoi attendre plusieurs semaines après la sortie de Kingdom Come: Deliverance 2 pour ajouter des fonctionnalités de base comme le mode hardcore ? On critique assez régulièrement les jeux incomplets lors de sorties précipitées, qui ne sont réellement jouables que quelques mois plus tard. Le premier opus de Kingdom Come: Deliverance avait d’ailleurs été victime de ce problème, avec pléthore de bugs au moment de son lancement.

Certains fans sont également mécontents de la communication autour des DLCs avant même la sortie officielle, n’y voyant qu’une approche « à la jeu service » qui semble hors de propos pour un jeu solo, et qui ne servirait qu’à faire sortir la carte bleue. Alors qu’une minorité bruyante appelle déjà au boycott du jeu (qui serait devenu trop « woke » à leur goût), espérons pour Kingdom Come: Deliverance 2 que la majorité du public restera enthousiaste et plébiscitera le titre le jour de son arrivée sur PC et consoles le 4 février prochain.