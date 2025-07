Dune: Awakening – Le nouveau patch fait du bien, mais l’avenir reste à construire

Déployé début juillet, le patch 1.1.10 a marqué un tournant concret pour Dune: Awakening. Ce correctif de grande ampleur ne se contente pas d’améliorer l’expérience de jeu sur le plan technique : il réaffirme aussi la volonté de Funcom de construire le jeu avec sa communauté, en prenant au sérieux les critiques et les attentes.

D’un côté, plusieurs bugs majeurs sont corrigés, en particulier des exploits notoires : duplication d’objets, abus de réparation et détournement du système de véhicules. Si ces correctifs sont un signal fort, ils laissent certains joueurs prudents. “On verra si c’est réellement résolu en jeu.”, résume l’un d’eux sur Steam. La confiance reste fragile.

Le PvP, la plus grande source de modification et d’interrogation, fait encore parler d’elle

La zone du Désert Profond a aussi été repensée. Longtemps pointée du doigt pour son caractère PvP obligatoire, elle se divise désormais en deux : une moitié nord conserve les affrontements ouverts, tandis que la moitié sud devient entièrement PvE. Joel Bylos, directeur créatif, l’a clairement affirmé :

“Notre objectif n’est pas de forcer les joueurs PvE à interagir avec un système PvP auquel ils pourraient ne pas s’intéresser.”

Un compromis bienvenu pour certains, même si une partie de la communauté continue de réclamer davantage de contenu narratif ou coopératif dans cette région.

Les ajustements techniques s’accompagnent aussi d’améliorations plus pratiques, notamment sur les véhicules. Les ornithoptères voient leur vitesse réduite de 20 %, mais leur maniement et leur intégration à l’interface ont été optimisés : entrée et sortie plus fluide, interactions simplifiées avec les cargaisons, ajout d’un mode streamer pour masquer certaines données. Des efforts salués, même si le griefing en vol reste une problématique récurrente.

L’écosystème, lui aussi, évolue. Les vers de sable réagissent désormais plus durablement à l’activité humaine, prolongeant leur présence dans les zones surexploitées. Une mécanique qui incite à repenser ses stratégies d’extraction. Dans la zone d’Hagga Basin, les tensions entre Harkonnen et Atréides ont aussi été mieux équilibrées, offrant une dynamique plus nuancée aux conflits de territoire.

Une ambition MMO qui se précise

Ce patch s’inscrit dans une feuille de route plus large. Funcom affiche son intention de poser les fondations d’un véritable MMO de survie. Maintien du PvP dans certaines zones, équilibrages progressifs, amélioration continue du confort de jeu, mais aussi ambition de développer un endgame PvE plus structuré.

Parmi les prochaines priorités évoquées : l’ajout de nouvelles factions, de zones coopératives pensées pour le multijoueur, et l’arrivée d’événements saisonniers récurrents. Le studio veut également renforcer l’identité politique du monde, en s’appuyant sur les systèmes du Landsraad et des Maisons, encore jugés opaques par une partie des joueurs.

Plutôt qu’une simple liste de correctifs, ce patch apparaît comme une réponse structurée à des attentes concrètes : sécurisation du gameplay, clarté des systèmes, équilibre entre liberté et lisibilité. Si la dynamique est maintenue, elle pourrait bien poser les bases d’un retour en grâce pour un jeu que beaucoup observent encore avec prudence, mais curiosité.