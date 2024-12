PIONER – Survie en milieu hostile

Prévu pour une sortie courant 2025 sur Steam, PIONER tentera de s’imposer comme un « MMOFPS », axé sur la survie, de tout premier plan. Et, pour conquérir le joueur, il pourra très certainement compter sur son univers post-apocalyptique, qui, bien qu’il manque sans doute un peu d’originalité pour avoir maintes fois été exploité, conserve un charme non négligeable.

Évoluant sur l’île de Tartarus, un vaste monde ouvert (grand d’une superficie de quelques 50 km²), le joueur aura au moins deux grands types de missions à effectuer. D’abord, il y aura celles « contre l’environnement » (les fameux PvE), engageant toutes sortes de créatures (dont certaines apparaissent comme mécanisées). Ensuite, d’un autre côté, se tiendront les missions qui enverra son participant à la rencontre de factions composées d’autres joueurs (autrement dit les PvP). Des confrontations, qui auront bien plus d’enjeux dans des zones bien spécifiques appelées Shadowlands, lieux où abondent quantité de récompenses.

Tout cela a donc une apparence bien classique. Et ce n’est certainement pas le dernier trailer de présentation publié qui nous fera dire le contraire. Les ennemis, par exemple, auront des contours assez communs : certains ont l’allure humanoïde de type zombie, d’autres s’apparentent à des araignées, etc. Néanmoins, la proposition, telle qu’elle est montrée, reste bien alléchante et plus que dynamique.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir où aboutira la vision de son développeur GFA Games. Et il est vrai que les premiers aperçus donnent quelques assurances, et notamment sur un plan visuel. Mais, entre la potentialité d’une chose et son exécution, il y a tout un monde. Et un certain The Day Before de Fntastic nous rappellera sans mal cet adage. Un fâcheux exemple qui, bien qu’assez extrême, nous fait réfléchir quant aux espoirs que l’on peut placer en un titre.

Mais s’il s’avérait bel et bien être un jeu de qualité, il y aura toujours la fameuse question que l’on se pose à l’endroit de ce type de divertissement : combien de temps avant sa fin ? Car oui, par essence, PIONER n’est-il pas une œuvre définie par ses risques ? Seul le public sera ainsi maître de son destin, ayant ainsi le pouvoir de le faire vivre un grand nombre d’années ou le faire mourir en une poignée de semaines…

Eh bien, rendez-vous en 2025, à une date qui reste encore à être déterminer, tout comme le modèle économique de ce PIONER. Cela dit, il est à supposer qu’il ne s’agira pas là d’un free-to-play. Et donc quel sera son prix ? Attendons…