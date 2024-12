STALKER 2 – Nouvelle victime de l’opération Matriochka ?

Que se passe-t-il avec STALKER 2 ? À peine sorti, le jeu est déjà la cible d’un mouvement de désinformation en provenance de la Russie. D’après le site 404media, un certain nombre de journalistes auraient reçu une vidéo provenant du magazine Wired. La vidéo en question (relayée sur divers réseaux sociaux et notamment sur Telegram) nous explique que STALKER 2 serait en réalité un cheval de Troie pro-ukrainien utilisé à des fins de collectes d’informations personnelles.

Les possesseurs du nouveau FPS post-apocalyptique de GSC Game Studios seraient en réalité espionnés par le studio dans l’optique de réunir suffisamment d’informations et ainsi recruter d’hypothétiques futurs soldats à envoyer sur le front pour faire face à la menace russe.

Toute cette histoire est évidemment fausse. Première puce à l’oreille, le logo du média Wired grossièrement incrusté sur la dite vidéo en dit long sur les méthodes utilisées pour propager de fausses informations. La vidéo, en plus de véhiculer cette fausse idée, insiste bien sur le fait qu’il ne faut sous aucun prétexte acquérir le jeu ou utiliser un VPN pour pouvoir y jouer. De plus, le média Wired a clairement nié en être le réalisateur. Mais qui pourrait donc se cacher derrière cette vaste fumisterie ?

Toute cette entreprise, visant à décrédibiliser le gouvernement ukrainien, s’inscrit dans une vaste opération nommée Matriochka. Le but derrière cette opération, mise en place par la Russie, est de saturer les réseaux de l’occident avec de fausses informations et ainsi créer une lassitude et un affaiblissement de soutien de la part des pays de l’OTAN vis-à-vis de l’Ukraine.

Après avoir dû déménager en République Tchèque à la suite du conflit et à la mort tragique d’un des membres ayant pris les armes, les équipes présentes derrière STALKER 2 avaient du essuyer une cyberattaque d’envergure. En 2023, les hackers responsables de l’attaque avaient dérobé les codes d’identification de l’un des développeurs et avaient réussi à extraire une bonne partie des données du jeu pour ensuite les dévoiler. Depuis, le jeu est bel et bien sorti et profite d’un certain succès commercial malgré les polémiques liées aux divers bugs (en cours de correction).

Néanmoins, derrière cette opération de désinformation soit disant relayée par Wired, se cache quelque chose de peut-être plus complexe. Comme mentionné précédemment, STALKER 2 profite d’un joli succès commercial à l’heure où nous écrivons ces lignes, et l’accomplissement de son développement est en soi un acte de résistance envers la Russie et son acte d’invasion. Le jeu est devenu un symbole de rébellion et de courage, et les joueurs faisant l’acquisition de STALKER 2 encouragent et soutiennent de ce fait indirectement le peuple ukrainien, se faisant la vente et la détention du jeu est strictement prohibée sur le sol russe.

STALKER 2 a essuyé un grand nombre de problèmes et de défis. Les équipes de GSC Game Studios font preuve quotidiennement d’un courage sans faille.