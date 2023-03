STALKER 2: Heart of Chernobyl – Le jeu pris dans la tourmente de la guerre

Après l’appel au boycott d’Atomic Heart, c’est désormais au tour de STALKER 2: Heart of Chernobly d’être happé par les tumultes de la guerre en Europe. On se souvient des critiques levées en début d’année contre le titre dystopique de Mundfish, l’accusant pêle-mêle de glorifier l’URSS, de représenter une source de recettes fiscale pour l’état fédéral russe dont chaque vente alimenterait son effort de guerre, ou encore de ne pas avoir été très clair sur leur position quant à l’invasion de l’Ukraine.

GSC Game World, le studio ukrainien derrière les jeux STALKER, avait, quant à lui, décidé peu après l’invasion de supprimer la traduction du jeu en russe et de ne pas vendre son futur titre sur le marché russe. Il faut alors remettre cette décision dans le contexte d’une volonté de distanciation globale de l’espace post-soviétique et à la faveur de décisions politiques intérieures récentes visant à renforcer l’usage de la langue ukrainienne. Il y a quelques jours, un groupe de hackers russes a publié un ultimatum au studio, en lui demandant de revenir sur ces deux décisions avant le 15 mars, faute de quoi ils relâcheraient sur le net des informations et images du jeu volées dans le but de révéler des aspects de l’intrigue et ruiner sa sortie.

Le studio a immédiatement rejeté l’ultimatum et alerté la communauté des fans de la franchise sur des leaks potentiels par le biais d’un communiqué publié sur Twitter :

« Nous subissons des cyberattaques constantes depuis plus d’un an maintenant. Nous avons été confrontés à du chantage, des actes d’agression, des piratages, des tentatives de blesser des joueurs et des fans, et des efforts pour nuire au processus de développement ou à la réputation de notre entreprise. Nous sommes une entreprise ukrainienne, et comme la plupart des Ukrainiens, nous avons vécu bien des choses beaucoup plus terrifiantes : des maisons détruites, des vies ruinées et la mort de nos proches. Les tentatives de chantage ou d’intimidation sont complètement futiles. »

On espère naturellement qu’il s’agissait de menaces en l’air de la part du groupe, et que la sortie de STALKER 2: Heart of Chernobyl ne sera pas ternie par de quelconques leaks. Quant à la volonté du studio de ne pas se laisser intimider, elle est à saluer bien bas. GSC Game World invite par ailleurs les fans à rester patients :

« Dans l’éventualité de leaks, nous vous demandons de vous garder d’aller voir ou de partager des informations volées sur le développement du jeu. Nous vous encourageons à rester patients et d’attendre la sortie officielle pour la meilleure expérience du jeu possible. Nous sommes sûrs que vous allez l’aimer. »

STALKER 2: Heart of Chernobyl est prévu pour sortir cette année sur Xbox Series et PC.