[E3 2021] STALKER 2 enflamme le Xbox Showcase !

On peut dire que Microsoft nous en aura mis plein le vue aujourd’hui ! Avec un Showcase qui fait enfin honneur à son appellation, la firme américaine a distillé les nouveautés comme un Xavi les passes décisives, avec en deuxième invité STALKER 2 : Heart of Chernobyl. Une suite exclusive à l’écosystème Xbox et très attendue par les fans du premier opus qui nous aujourd’hui livré une belle séance gameplay.

On peut le dire sans trop se mouiller : STALKER 2 : Heart of Chernobyl semble bien parti pour être une claque technique. Des textures plus vraies que nature sublimées par une lumière de qualité nous plongent avec efficacité dans ce survival post-apo bien connu des joueurs PC. Une vraie réussite artistique qui a pêche néanmoins sur la conception des personnages, qui sans être récalcitrante en clairement en deçà du reste du titre.

Côté gameplay, c’est fluide au possible avec notamment cette séquence de tir qui nous a réellement emballé sur la qualité possible du jeu. Un titre qui mise une fois de plus sur le “réalisme” dans les sensations proposées, qui se voit sur les animations de ramassage d’objet, qui bien qu’accessoire à su nous décocher un petit “ah ouais, pas mal ça !”.

Une présentation qui avait tout pour plaire, même s’il nous a manqué un poil de détails sur la(es) trame(s) scénaristique(s) du jeu. Car le premier volet, déjà développé par les ukrainiens de chez GSC Game World, détonnait déjà par sa richesse narratives avec des embranchements à en faire palir Geralt de Riv. Une signature du studio que l’on espère bien retrouver lors de notre progression dans le titre.

Bref, que cela soit du point de vue technique ou gameplay, Microsoft s’offre une vraie belle cartouche pour son offre Game Pass avec STALKER 2 : Heart of Chernobyl. Un titre encore plus attendu dorénavant et qui pointera le bout de son nez radioactif le 28 avril 2022, gratuitement pour le service mentionné précédemment, évidemment.