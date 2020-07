Connaissez-vous S.T.A.L.K.E.R, le jeu dont la suite a été annoncée ?

Ami amoureux de la steppe post-apo ukrainienne, cet article est pour vous. Quel surprise lors de ce Xbox Games Showcase que de voir l’un des suites les plus attendues d’un des classiques du jeu vidéo se réveler dans un trailer de haute volée. Car oui S.T.A.L.K.E.R 2 est bien en route, en chair et en pixels, et n’attend que la sortie de la prochaine Xbox Series X pour pointer le bout de son nez d’exclusivité temporaire (il sortira aussi sur PC, mais pas sur PS5) .

Pour beaucoup, S.T.A.L.K.E.R représente les premiers frissons de la survie en monde hostile, entre loups et autres bestioles mutantes, avec pour seules compagnes les 5 pauvres balles de votre pistolet. Une expérience en monde ouvert détonnante pour l’époque, et qui aura séduit aussi bien les critiques que le grand public.

Un jeu qui sent bon la radio-activité, et pour cause, il met en scène une version dystopique de Tchernobyl dans laquelle les radiations ne se sont pas contentées de vous donner la peau fluorescente. Un travail de qualité fourni par le studio ukrainien GSC Game World qui, vous l’imaginez bien, maitrisait bien son sujet. D’ailleurs, le sujet du post-apo soviétique, les ukrainiens, ça les connait, puisque une partie de l’équipe de développement de S.T.A.L.K.E.R 1er du nom est aussi derrière la série des Metro 2033.

Bref, si le jeu a autant cartonné à l’époque, c’était en partie grâce à sa promesse de monde ouvert dynamique, baptisé A-life, et qui grosso modo donnait l’impression que les PNJ et les diverses créatures du coin avaient leurs propres vies. Une mécanique qui donnait souvent lieu à des affrontements entre différentes protagonistes d’un jour, ce qui vous permettait régulièrement de continuer à avoir les fesses propres et la barre de vie bien pleine ! Un système qui sera bien entendu amélioré pour cette deuxième mouture aux allures de hit.

Pour ce qui est de la date de la suite, un simple 2021 a filé au travers du trailer, nous laissant plus qu’une année à attendre pour repartir dans la Zone.