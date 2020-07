Que pouvons nous attendre d’Everwild en terme de gameplay ?

Après un début de décennie en dent de scie, le studio Rare est revenu sur le devant de la scène avec l’excellent Sea of Thieves, et a su se constituer une fan-base très solide. Un revirement pour l’ancienne poule aux oeufs d’or de Nintendo qui semble se confirmer avec un certain Everwild, dont nous avons pu voir le trailer à l’occasion du Xbox Games Showcase. Que peut donc nous réserver ce jeu à la direction artistique rappelant un certain Breath of the Wild ?

Après l’acquisition du studio par Microsoft et le départ de la majorité des figures fortes, Rare a peiné à se retrouver une âme. Toutefois comme dit plus haut cette époque semble désormais appartenir au passé, et c’est pourquoi ce Everwild est si intéressant/important à nos yeux. En effet, après le succès d’un jeu porté sur la coopération comme l’est Sea of Thieves, pourquoi ne pas simplement adapter la recette à un autre univers ?

Un choix qui semblerait logique, compte tenu de l’expertise qu’a désormais le studio en la matière. Et puis surtout, cela a été confirmé à demi-mot par Craig Duncan pour Polygon :

“Nous avons beaucoup appris avec Sea of Thieves. Nous adorons son abilité à faire cohabiter des joueurs et à créer des histoires ensemble. Je pense qu’avec Everwild et son gameplay, Louise O’Connor (productrice) et son équipe veulent créer un monde où le joueur peut se perdre, où la nature est magique. Que signifie de nourrir un monde ? D’être dans la nature ?”

Toutefois, si l’idée générale et la direction du titre semblent actées depuis longtemps, ce n’est toujours pas le cas du gameplay, point sur lequel les équipes de développement n’arrivent toujours pas à se décider. On essaye, on tâtonne jusqu’à avoir la bonne formule. Un choix judicieux, surtout au vu de la longévité supposée d’un titre produit par Rare (on le rappelle, Sea of Thieves fonctionne désormais depuis plus de 2 ans et ne semble pas parti pour s’arrêter).

L’ambition visée par le jeu a de plus été révélée lors de cette même interview, et se veut “fédératrice pour les joueurs, où ils pourront se retrouver pour vivre des expériences uniques ensemble”. On peut donc supposer ici que le jeu pourrait proposer de nombreuses heures d’exploration au sein d’un monde peuplée de créatures imaginaires, avec pourquoi pas comme objectif de tous les découvrir ?

Quoi qu’il en soit, ces derniers semblent bien faire partie intégrante du game design et des objectifs du joueur. Reste à voir comment la sauce Rare fera fonctionner tout ce petit monde. D’ailleurs peut-être aurons nous une nouvelle présentation spéciale d’Everwild et de son gameplay lors de la sortie de la Xbox Series X ?