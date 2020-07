De Xbox One à Xbox Series X : la mutation vient de débuter !

Si le coup d’envoi de la next-gen ne se fera réellement qu’à la date de sortie des consoles, on peut dire que pour les Xbox Series X, la date du 16 juillet correspondait à une arrivée des joueurs dans les vestiaires… De nombreuses infos sont en effet tombées hier, et de véritables changements ont d’ores et déjà eu lieu chez Microsoft. On récapitule.

Tout d’abord, c’est un nouveau billet de Phil Spencer himself sur le site officiel Xbox qui est venu nous donner quelques infos d’importance quant à l’esprit Xbox pour les années à venir, et marquer quelques points avant la prochaine présentation de jeux, prévue dans exactement une semaine, le 23 juillet prochain.

On apprend ainsi que xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft, sera intégré au Game Pass Ultimate sans coût supplémentaire. Rappelons que le Game Pass Ultimate, c’est un Game Pass (soit un catalogue de jeu assez conséquent y compris en nouveautés) téléchargeable et jouable à volonté, associé à un abonnement Xbox Live Gold essentiel pour jouer en ligne, et proposé à 12,99€ par mois. On pourra désormais ajouter au service le catalogue xCloud (une cinquantaine de jeux pour le moment, mais un nombre appelé à rapidement augmenter) jouable immédiatement et sans téléchargement, et donc, sans surcoût.

Phil Spencer a aussi confirmé la rétrocompatiblité day one de l’intégralité du catalogue Xbox One (à l’exception des jeux Kinnect – qui voit ainsi son abandon confirmé), ainsi que de nombreux jeux 360 et Xbox première du nom sur les Xbox Series X. La manette Elite et l’Adaptive Controller seront également pris en charge.

Phil Spencer, toujours lui, annonce enfin que la totalité des jeux Xbox Games Studios seront disponibles sur le Game Pass dès leur sortie. On se rapproche de plus en plus du fantasmé “Netflix des jeux vidéo” !

Au-delà du billet de Phil Spencer, mais toujours à propos des abonnements, on a découvert aujourd’hui que les offres d’abonnement annuel Xbox Live Gold avaient disparu du store Microsoft. Il est toujours possible de s’abonner pour un ou trois mois, mais plus pour douze. Ce qui pourrait signifier que Microsoft compte faire rapidement évoluer l’abonnement en question, et ne souhaite donc pas que les joueurs soient engagés trop longtemps sur la formule actuelle.

Enfin, autre chose qui disparaît : les consoles Xbox One X et All-Digital. La fin de la production de ces deux modèles a en effet été annoncée aujourd’hui, la compagnie se concentrant évidemment sur les modèles Xbox Series X de la prochaine génération. Le modèle Xbox One S restera, lui, pour le moment disponible. Ceux qui craignaient les confusions entre One X et Series X seront rassurés !

La prochaine grosse étape pour les Xbox Series X, c’est la semaine prochaine avec la révélation des jeux Xbox Games Studios à venir sur les machines next-gen. La présentation aura lieu à 18h00 heure française, et sera précédée d’un pré-show dès 17h00 dans le cadre du Summer Game Fest.