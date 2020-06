Un message secret caché sur la Xbox One X Cyberpunk 2077

Vous n’êtes surement pas passés à côté de la folie de ces dernières heures autour de la console collector Xbox One X Cyberpunk 2077 pimpée aux couleurs du très attendu jeu de CD Projekt. Produite à seulement 45 000 exemplaires, la console était proposée chez plusieurs revendeurs en promo à 299€, provoquant rapidement une rupture des stocks.

Ce qu’offre cette édition spéciale, c’est un skin coloré recouvrant console et manette, le jeu Cyberpunk 2077 pré-installé (il ne sera hélas jouable qu’à la date de sortie officielle du jeu, fixée au 17 septembre prochain), et, plus intéressant, un habillage sonore exclusif lors de l’allumage et l’extinction de la machine. Mais ce n’est pas tout…

On savait déjà que la console laissait apparaître dans le noir un “No Future” fluorescent. Un usager de Reddit, Eversman037 – à qui nous avons piqué les photos qui illustrent cet article – a également repéré un message secret discrètement apposé sur la Xbox One X Cyberpunk 2077. Parmi les éléments de décos ornant la console, on retrouve les mots Uniforme Victor Mike Echo, dont les initiales forme l’indication UV me, soit “passe-moi aux ultraviolets”.

Eversman037 a donc déniché une lampe UV pour voir si quelque chose se cachait derrière ce message, et en effet, il a révélé des remerciements cachés sur le boitier le la Xbox !

Many languages, one message (“de nombreuses langues, un seul message”) est ainsi caché sur la console, suivi du mot merci écrit en quinze langues différentes, ces mêmes langues dans lesquelles le jeu sera disponible à sa sortie.

Nouvelle preuve encore du souci des détails et du soin apporté à cette édition spéciale, qui arrive peut-être juste un peu tard… Si les développeurs remercient ainsi les fans d’avoir acheté cette Xbox One X Cyberpunk 2077, on imagine qu’ils remercient plus largement la communauté pour le succès annoncé (et garanti !) de leur futur titre, attendu comme l’un des plus grands jeux de la génération.