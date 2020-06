Et si la Xbox Series X gagnait la guerre de la prochaine génération ?

On le sait depuis un moment maintenant, le conflit qui opposera les deux géants du jeu vidéo aura lieu cet hiver et les premières cartouches ont été tirées. Microsoft révèle une version de sa Xbox Series X et des jeux tiers ? Sony rend les coups avec un duo de formats de sa PlayStation 5 et des jeux à la pelle. Tout semble indiquer jusqu’ici que le combat va être féroce et pourtant, on sent que les deux parties se retiennent. On est à quelques mois de la sortie et beaucoup de données sont encore inconnues. Quand sortent exactement ces bécanes ? À quel prix ?

“Et alors ?” diront certains. C’est vrai, beaucoup ont après tout été convaincus par la présentation presque sans faute de Sony et seraient prêts à tout pour récupérer leurs machines à présent. Vraiment à tout ? On vous le demande. Pour nous, outre le catalogue et les services, le prix sera un atout crucial dans ce combat et c’est pour ça qu’aucun parti ne l’a abordé clairement, Microsoft jaugeant Sony et le japonais étant encore marqué par les réactions à l’annonce du prix de la PlayStation 3… Alors que faire ? La présentation de Microsoft du mois prochain pourrait être décisive.

On rappelle : Sony, fier de sa machine, a largement parlé d’elle, si bien que ses composants sont connus et qu’on peut plus ou moins en déduire le prix. Grosso-modo, la prix de production de la console standard est de 450$ environ, un prix que Sony va probablement arrondir à la centaine supérieure. Prix élevé ? C’est pour ça que l’éditeur a directement franchi le pas et proposé une machine sans disque, chose assez nouvelle quand on considère le constructeur (même s’il a pondu l’idée le premier avec la PSP GO). Derrière le retrait du lecteur, c’est une partie du prix qui disparaît et une occasion de gagner des joueurs à la volée. Mais alors, qu’en est-il de Microsoft ?

Eh bien, d’après de sérieuses rumeurs, Microsoft pourrait bien lancer sa console à un prix largement inférieur à son concurrent.

Difficile à imaginer avec toute la technologie embarquée ? On comprend bien. Donc quand Michael Pachtner, analyste “célèbre” que l’on ne présente plus, annonce que la Xbox Series X pourrait être commercialisée à 400$, on n’osait y croire (la bécane a un prix de production estimé à 600$, après tout…). Et si on vous dit que de nouvelles rumeurs parlent d’un prix encore plus bas ?

Attention, ce sont des rumeurs, mais elles restent absolument crédibles. Ces dernières proviendraient d’un insider chez Microsoft. Le gars, surnommée “Eastmen”, auraient indiqué sur les forums de beyond3d que la console de base pourrait bien être proposée à 400 dollars à sa sortie sur le sol US et que sa petite sœur non-officielle (connue en ligne derrière les sobriquets Xbox Lockhart ou Xbox Series S) pourrait être deux fois moins chère. La seconde machine, sans être aussi puissante que son aînée, pourrait conquérir des foyers sous-équipés tout en proposant l’expérience de la console dont elle est la version lite.

Fabulations ou pas ? Difficile à dire. Ce n’est pas nouveau, les constructeurs vendent à perte leurs consoles sur les premiers mois et donc des statistiques sont établies afin de fixer le prix de lancement idéal en fonction des autres rentrées d’argent. Seulement, si chez Sony la marque PlayStation est un des fers de lance, chez Microsoft, la marque Xbox a encore du chemin à faire. La Xbox Series X peut donc se développer en s’appuyant sur les autres, de quoi amoindrir un démarrage qui vise la pole position sur le long terme sans même égratigner le compte en banque de la firme de Redmond (non mais sérieux, c’est quand même Windows, quoi !).

Et en vrai, elle n’en a pas réellement le choix. Sony, fort de son expérience et des partenariats tissés avec le temps, jouit d’un catalogue de stars qui, même sans valoir Nintendo sur le sujet, tient la route. Microsoft… Eh bien, c’est plus difficile. Ce que Microsoft a en revanche, c’est des services, et des services qui marchent bien. Games with Gold, Xbox Game Pass et beaucoup de projets sur lesquels ils pourraient capitaliser mensuellement, même en vendant à perte.

En rendant ces services indispensables (et sur une console sans lecteur, ils le deviendraient) par l’ajout de nouveautés constantes, Microsoft sécuriserait des rentrées d’argent en continu et essuierait les pertes des premiers mois/premières années pour tirer des bénéfices rapidement. Oui, parce que n’oublions pas, même neufs, ces jeux ne sont pas au format physique et par conséquent n’impliquent pas de frais de production supplémentaires.

Il peut également s’assurer de meilleurs partenariats avec des studios et tirer un meilleur bénéfice en proposant les jeux sous son service. Un pari risqué qui pourrait au final bien payer.

Ajoutons enfin que l’intéressé à qui nous devons ces nouvelles semblait indiquer que nous n’étions pas au bout de nos surprises et paraissait lourdement appuyer sur la taille de la Xbox Series S… On ne sait pas pour vous, mais nous sommes intrigués.

En conclusion, s’il est difficile de deviner qui sortira victorieux dans cette course, nous suivons religieusement le trajet en observant les coups de coude distribués de part et d’autre parce que, si on ne s’avancera pas jusqu’à dire qu’il s’agit du plus grand écart entre deux générations, c’est au moins la lutte la plus excitante. D’autant que rien n’est joué puisque la Xbox Series S ne sortirait probablement pas en même temps que son modèle Deluxe.

Et vous ? Qui est votre poulain ? Pensez-vous que Microsoft pourrait vendre sa Xbox Series X à ce prix ? Et s’il le fait, pensez-vous que son concurrent va en souffrir ? Le débat est ouvert !