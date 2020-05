La Xbox Series X nous détaille sa rétrocompatibilité

Avec une PlayStation 5 silencieuse, la Xbox Series X continue sa campagne de communication et nous détaille aujourd’hui sa fonctionnalité dite de rétrocomptabilité, si chère aux yeux des joueurs. Pour bien comprendre, une brève définition s’impose. La rétrocomptabilité est l’aptitude d’un matériel (d’une console de jeux dans notre cas) à prendre en charge le même ensemble d’instructions, de services (ou de périphériques) qu’un système plus ancien. En d’autres termes et de manière plus concrète, pourra-t-on jouer aux anciens jeux d’Xbox, d’Xbox 360 et d’Xbox One sur notre Xbox Series X flambant neuve ? La réponse est oui, et on ne vous apprend rien jusque-là.

Jason Ronald, directeur en gestion de projets chez Xbox, nous détaille cette option, via un long billet disponible sur le site officiel du constructeur. L’homme nous explique qu’il était inconcevable de sortir une console sans cette fonctionnalité devenue indispensable pour tous les joueurs.

“En tant que joueuses et que joueurs, nous savons à quel point il est important de préserver et de respecter nos héritages ludiques. Vos jeux et vos séries de jeux préférés, votre progression comme vos succès, les amitiés et les communautés qui vous tiennent à cœur doivent vous suivre de génération en génération. Tout comme vos accessoires et autres périphériques.”

Tous les jeux Xbox One, mais aussi des générations précédentes, sont encore meilleurs sur Xbox Series X.

La Xbox Series X sera la console avec le plus de jeux à son lancement, avec des milliers de titres disponibles. Mais notre homme ne s’arrête pas là et dévoile deux nouvelles fonctionnalités pour le moins intéressantes.

En effet, il met en avant la puissance de la console afin d’expliquer que certains jeux pourront être sublimés avec plus d’images par seconde, une meilleure stabilité d’images, une résolution plus élevée. De même, les temps de chargement seront amplement réduits, grâce au SSD NVME et à la Xbox Velocity Architecture, pour toujours plus de temps de jeu.

Autre fonctionnalité inédite : le Quick Resume. Celle-ci permet de mettre son jeu “en pause” et de switcher sans temps d’attente sur un autre jeu. Encore une fois, l’objectif est d’apporter le meilleur confort de jeu possible et de réduire toujours plus les temps d’attente, l’ennemi numéro un des joueurs.

Il précise que cette fonctionnalité est intégralement prise en charge par la console. Ce qui ne demande aucun travail supplémentaire côté développement.

Avoir dès la sortie de la Xbox Series X une multitude de jeux sublimés par la technologie de la console et avec moins de temps d’attente, voilà un atout de taille.

Reste plus qu’à attendre les annonces de la concurrence… Mais une chose est sûre, Xbox a de l’avance.