PlayStation 5 vs Xbox Series X – On compare tout !

La PS5 et la Xbox Series X, c’est le choc de cette fin d’année et on a fait le tour de toutes les informations pour comparer les deux consoles.

Les générations se suivent, et ne se ressemblent pas. Après l’époque PS2/Xbox où les deux constructeurs se jaugeaient mutuellement sur le marché des consoles, vint l’ère PS3/Xbox 360, avec deux produits très similaires, se différenciant majoritairement par l’interface et les exclusivités. Pour arriver à la génération actuelle, avec une PS4 pensée pour le jeu, et rien que le jeu, face à une Xbox One qui s’affirme en tant que console multimédia, multipliant les fonctionnalités afin de se différencier.

Ce qui nous amène aujourd’hui à la PlayStation 5/Xbox Series X. Loin des traditionnelles guerres de consoles, où l’on s’écharpait sur les héros de chaque machine ou sur la puissance de chaque concurrent, le face à face de cette fin d’année 2020 sera beaucoup plus subtil et abstrait. En effet, et vous le verrez au cours de cet article, les deux constructeurs ont fait des choix stratégiques et techniques très différents, choix que l’on abordera point par point, afin que vous puissiez choisir votre future console en âme et conscience.

Spécifications techniques

Bon, là, on va parler matos. Teraflop, CPU, RAM, et de tous ces acronymes barbares qui ne vous disent sans doute rien. Pas de panique, on va mettre un grand coup de vulgarisation là-dedans, histoire que vous puissiez vous la raconter devant vos amis plus tard (c’est pour nous). Aussi, il faut bien savoir que nous n’avons presque que des informations techniques, sans réelle démonstration concrète par le jeu. Donc, chaque information qui suivra, bien que factuelle, sera enveloppée d’un peu d’expectative sur le rendu final.

Tout d’abord, il y a un objectif commun aux deux consoles : créer la machine la plus puissante possible, tout en facilitant la création pour les développeurs. C’est en tout cas ce qui est affirmé par Microsoft, et par Sony, dont le représentant, Mark Cerny aurait visité de nombreux studios pour prendre en compte les besoins techniques des créateurs.

Maintenant, parlons processeur, qui est, pour les plus néophytes d’entre vous, le coeur de la machine, c’est donc une composante essentielle de la console. Ce “coeur” traite les informations et les exécute. En d’autres termes, le processeur, c’est ce qui fait tourner la console. Ici, Xbox et PlayStation ont opté pour un processeur AMD Zen 2 personnalisé, ce qui est dans le top tiers de ce qui se fait actuellement. Cependant, ils n’utiliseront pas cette puissance de la même manière. Grosso modo, Xbox aura plusieurs coeurs, permettant de faire plusieurs choses en mêmes temps, tandis que PlayStation se concentrera sur la maîtrise de la puissance, afin d’équilibrer au maximum les besoins de la machine, histoire d’éviter par exemple le bruit de fusée Arianne que fait la PS4.

Ensuite, les cartes graphiques, c’est ce qui permet d’avoir des graphismes à vous en faire péter la rétine. La puissance d’une carte graphique comme celle dont nous allons parler s’exprime en Teraflops, et sur ce domaine, bien que les deux machines soient équipées de la dernière génération de cartes graphiques AMD (donc du lourd), la Xbox Series X aura une avance relative de 1,72 téraflops. C’est pas spécialement énorme en terme d’écart, mais ça peut faire la différence.

Maintenant, parlons des SSD. Ce sont des disques durs qui stockent les données d’un jeu par exemple. Ici, il faut juste savoir que la PlayStation 5 a une mémoire SSD, soit deux fois plus rapide que sa concurrente, ce qui signifie in fine la fin probable des temps de chargement, ce qui serait une réelle avancée sur le confort de jeu. Et cela tient à une chose majeure, la vitesse de transfert de données. Ici on parle de 5,5 Go/s. Un débit de malade pour la faire simple.

Enfin, sur les autres composantes intéressantes, on peut citer le Tempest Engine de Sony, qui est une puce sonore qui promet un traitement du son de toute première qualité. Microsoft rejoint cependant Sony sur le tout nouveau Raytracing qui est un procédé intéressant de gestion de la lumière, dont nous avons parlé lors d’un article précédent.

Les Services

Largement amorcé par une Xbox One qui mise de plus en plus sur la multiplication de services en tous genres, l’on ne peut pas être surpris que sa petite soeur en conserve certains aspects, toutefois atténué par la volonté de Microsoft de se recentrer sur le jeu. Un secteur sur lequel Sony a beaucoup de retard, sans pour autant que cela soit un point objectivement négatif. En effet, nous arrivons à l’une des principales divergence stratégique entre Sony et Microsoft. Là ou le premier axe sur le jeu, et rien que le jeu sur sa console, le second, lui, essaie de créer une toile de plateformes de divertissement, regroupant tout ce qui est possible à différents endroit à l’instar des… PC. Eh oui, ce n’est pas Microsoft pour rien.

Niveau service purement jeux vidéo, nous n’avons que très peu d’infos pour la PS5, mais on peut facilement supposer le retour du réseau PlayStation Plus pour jouer en ligne et profiter de jeux gratuits. Le service d’abonnement PlayStation Now sera aussi probablement amélioré, avec davantage de jeux mensuels. Quant à la Xbox Series X, elle continuera avec ses classiques Xbox Live (abonnement payant), Gold et Xbox Game Pass.

Rétrocompatibilité

Aaaaah, la rétrocompatibilité, une fonction au coeur des préoccupations des joueurs. Un sujet sur lequel Microsoft excelle encore, puisque sa prochaine console permettra de jouer nativement à chacun des jeux des précédentes consoles. Nativement signifiant ici que la console n’aura pas besoin de logiciel pour faire tourner d’ancien jeux (à l’opposé du service SNES de la Switch par exemple). Plus intéressant encore, ces jeux bénéficieront de caractéristiques revues à la hausse, telles qu’une meilleure fréquence d’images, une meilleure résolution, de meilleurs temps de chargement, etc. Une rétrocompatibilité étendue aux accessoires puisque ceux de la Xbox One – manettes, casques et Kinect – seront compatibles avec sa successeur.

Niveau rétrocompatibilité, on peut clairement dire que Microsoft a un sacré coup d’avance sur Sony. Car ce que nous propose la PlayStation 5 n’est clairement pas du même acabit. La console sera également rétrocompatible, mais uniquement avec les jeux PS4, et encore, pas tous. Heureusement, “la plupart” des 100 jeux PS4 les plus populaires seront rétrocompatibles lors du lancement de la PS5. Toutefois, exit les Bloody Roar, les Viewtiful Joe, et consorts qui n’auront pas la chance d’être réutilisés. Et Final Flash dans le portefeuille, nous n’avons toujours aucune garantie pour la compatibilité des DualShock 4.

Les équipements

Pour une fois ici, nous avons quelques infos sur la PS5, mais c’est uniquement grâce aux brevets chinés par nos confrères à droite et à gauche. Des brevets qui semblent indiquer une version 2.0 de la VR, ainsi que d’un assistant vocal sauce Alexa. Mais surtout, nous avons toutes les infos de la prochaine DualShock 5, cadeau, c’est juste en-dessous.

Microsoft ne s’est pas fait prier pour présenter le projet xCloud, qui permettra de lancer des jeux sur pratiquement n’importe quel écran en votre possession. L’autre grande nouveauté étant le Quick Resume, qui consiste à garder plusieurs jeux différents en arrière-plan afin de passer de l’un à l’autre en un instant, sans arrêter aucun jeux. La manette ne sera pas en reste, car outre l’optimisation d’ergonomie classique, le bousin pourra se connecter à n’importe quel PC ou Smartphone en un rien de temps !

Et cerise sur le Cupcanaille, le Smart Delivery, qui permet d’acheter un jeu sur n’importe quel système Xbox et d’en accéder à la meilleure version possible sur vos consoles. En d’autres termes, si vous achetez Cyberpunk 2077 sur Xbox One, vous pouvez également y jouer sur Xbox Series X sans avoir à repasser à la caisse, avec en prime toutes les améliorations présentes pour cette version.

En résumé : Xbox Series X

Rétrocompatibilité totale des logiciels et du matériel

Optimisation des jeux rétrocompatibles – Smart Delivery

Projet xCloud et Xbox Game Pass

Quick Resume – Joue à plusieurs jeux en même temps

En résumé : PS5

Rétrocompatibilité avec certains jeux PS4

Optimisation des jeux rétrocompatibles

PlayStation Now

Nouveau PS VR, assistant vocal

Catalogue de jeux

C’est sans aucun doute le point le plus déterminant lors de l’achat d’une console, et ce ne sont pas les fans de Zelda qui vous diront le contraire, tant Breath of the Wild a été un facteur déterminant du succès de la Switch. Ainsi, peu importe (ou presque) la puissance de la console, si les softs ne suivent pas, c’est la banqueroute assurée. Véritable gadin de cette génération, la Xbox One a peiné face aux exclus de classe mondiale qu’a enchaînées Sony sur sa PS4. Et à l’heure où nous parlons, aucune des deux firmes n’a été spécialement loquace sur le sujet. Même si les rumeurs d’un Halo Infinite comme lancement pour la console de Microsoft font grand bruit.

D’ailleurs, le choix stratégique de Microsoft est réellement intéressant, puisque tous les jeux exclusifs Microsoft tourneront sur la One et la Series X, au moins pour la première année. Un choix risqué pour la boîte, mais néanmoins agréable pour ceux préférant attendre de voir ce que la machine a dans le ventre. Côté jeu pur, il convient de noter, d’autre part, que les studios de jeux Xbox ont été considérablement renforcés au cours des dernières années avec des acquisitions majeures tels que les nombreux studios derrière The Outer World, le reboot de Devil May Cry, ou encore Wasteland.

Sony continue avec ses partenaires de toujours. On nous annonce des possibilités de suites aux cartons de la PS4 qu’ont été Spider-Man et God of War. Guerrilla (Horizon: Zero Dawn) a même recruté du personnel pour travailler sur des jeux multijoueur. Toutefois, si vous voulez plus d’infos sur le line-up probable de la PS5, c’est juste là :

Enfin, s’il y a une chose à retenir de cet article, c’est que cette année, le choix d’une console ne déterminera pas seulement un camp, mais l’adhésion à un parti-pris dans le monde du jeu vidéo, tant les propositions de Sony et Microsoft sont différentes. Un face à face PS5/Xbox Series X qui promet d’être passionnant, et qui portera plus loin qu’une simple guerre de “qui a la plus grosse”.