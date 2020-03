Xbox Series X – Les specs de la machine en détail

“Je détiens la force toute puissante !”

D’ici à la sortie des consoles next gen, Xbox Series X et PlayStation 5, les constructeurs vont aller crescendo dans leur communication pour nous convaincre que leur console est la plus puissante. On a déjà pu assister à un concours de teraflops par rumeurs interposées… Après avoir dégainé le premier le design de sa prochaine machine, Microsoft consacre aujourd’hui une page dédiée aux spécifications techniques de sa future console.

Mi-fiche technique, mi-outil de communication, la page en question insiste sur le fait que les machines de Series X seront les Xbox “les plus puissantes et les plus rapides jamais conçues”. Les Xbox, pas les consoles. En l’absence de certitudes quand aux specs de la PlayStation 5, Microsoft ne peut rien déclarer plus en avant. D’un point de vue purement technique, voilà ce qu’annonce Microsoft :

CPU : 8 Cœurs cadencé à 3,8 GHz (3,6 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2

GPU : 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1,825 GHz Custom RDNA 2 GPU

Taille du Die : 360,45 mm2

Processeur : 7nm Enhanced

Mémoire vive : 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

Bande passante de la mémoire : 10GB à 560 GB/s, 6GB à 336 GB/s

Stockage interne : 1 TB Custom NVME SSD

Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 2,4 GB/s (Direct), 4,8 GB/s (Compressé, avec décompression du hardware)

Stockage supplémentaire : Carte d’1 TB (correspondant parfaitement au stockage interne)

Stockage externe : Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3,2

Lecteur optique : 4K UHD compatible Blu-Ray

Performance visée : 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu’à 120 FPS

On retiendra un CPU à 3,6Ghz, ni plus ni moins que la norme actuelle, alors même que certains CPU peuvent être poussés au-delà de 4 Ghz via accélération logicielle. On voit aussi la puissance brute annoncée, les fameux 12 teraflops (qui représentent ici la puissance de calcul de la carte graphique). Mais prenons garde à ne pas trop tomber dans ce concours de “celui qui a la plus grosse” : de nombreux confrères spécialisés en tech ont ainsi démontré la supériorité en jeu d’une carte GeForce 2070 Super (annoncée à 9,1 Tflops) face à une carte AMD Radeon RX 5700 XT, pourtant annoncée avec une puissance supérieure à 9,75 Tflops.

La puissance brute ne fait, en effet, pas tout : il faut aussi compter avec l’optimisation des pilotes, l’optimisation des jeux pour tel ou tel matériel, et de manière générale, l’intégration du GPU dans l’architecture générale de la console. Sur ce point, on peut toutefois faire confiance à Microsoft, puisque la console sera construite autour d’un CPU AMD sur mesure… comme celui de la PlayStation 5, fabriqué par AMD également !

Étonnant, Microsoft choisi d’illustrer la puissance de sa Xbox Serie X avec des captures d’écran… de Minecraft ! Alors certes, le travail sur les effets de lumière est très parlant, mais pour nous montrer les performances graphiques de la machine, nous ne sommes pas sûrs que le choix de ce titre eût été des plus judicieux.

Pour le reste, on retrouve des détails techniques conformes à ceux qu’on attendait : présence d’un disque SSD de 1to et compatibilité avec les disques durs externes USB, lecteur optique Blu-Ray, compatibilité Ray Tracing, et des performances vidéo de 60 fps en 4k, avec un “potentiellement jusqu’à 120 fps” auquel on croira quand on le verra.

Au-delà de ces spécificités techniques, qui finissent par donner mal à la tête, Microsoft annonce l’ajout d’un bouton share sur une manette légèrement redesignée (coucou 2013 !) et surtout une rétrocompatibilité avec “des milliers de jeux Xbox One, Xbox 360 et même de la toute première Xbox”. Et c’est peut-être ce dernier point qui nous satisfera le plus. Car on en est convaincu depuis le début : ce n’est pas tant la puissance de la machine qui fera la différence, mais celle de son catalogue. Ou, autrement dit : ce n’est pas la taille qui compte, mais la façon de s’en servir…