Pas d’exclusivités Xbox Series X pour la première année

Pas de panique, on vous explique pourquoi il n’y aura pas d’exclusivités sur la Xbox Series X.

La prochaine génération de consoles est en marche, et on pourrait presque les toucher du bout des doigts tant Sony et Microsoft ont donné des détails sur leurs prochaines machines. Et c’est précisément de détails que nous allons parler aujourd’hui, et cela concerne la Xbox Series X, qui en plus d’avoir révélé sa robe d’amour il y a seulement quelques semaines, revient avec de nouvelles infos pour nous. Plus précisément, une nouvelle information, qui touche à l’un des points que Microsoft considère comme essentiel : les exclusivités Xbox Series X.

Comme le dit Microsoft depuis quelques mois, le catalogue sera l’un des points forts de la nouvelle Xbox Series X, avec les productions des 15 studios qui composent les Xbox Game Studios et qui développent déjà de nouveaux titres. Cependant, les utilisateurs de la Xbox One pourraient vouloir attendre pour faire le saut vers la prochaine génération, car les deux consoles partageront tous les nouveaux softs, du moins, les premières années.

Matt Booty, directeur des Xbox Game Studios, s’est adressé au portail MCV dans une interview pour expliquer que les propres jeux de Microsoft sortiront à la fois sur Xbox One et Xbox Series X dans les premières années de la prochaine génération. “Au fur et à mesure que notre contenu sortira au cours des deux prochaines années, tous nos jeux, à peu près comme les jeux PC, pourront être joués sur l’une ou l’autre des familles d’appareils”, a déclaré Booty. “Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans la Xbox d’ici le lancement de la série X, il aura le sentiment d’avoir fait un bon investissement et nous nous engageons à lui fournir du contenu.”

Ainsi, Microsoft entend donner à tous ses utilisateurs un bon moment pour faire le saut vers la prochaine génération et, comme cela a été confirmé il y a quelques semaines, cherchera à rendre ce saut le plus facile possible, en lançant des ouvrages tels que Halo Infinite et Hellblade II dans les deux générations. À cette fin, la Xbox Series X sera entièrement rétrocompatible avec la Xbox One, ce qui permettra de profiter de tous les jeux tout en conservant nos réalisations et nos jeux sauvegardés. La Xbox Series X arrivera pendant la saison de Noël de l’actuelle année 2020, donc c’est une question de mois avant qu’il y ait une présentation avec tous les détails sur son matériel et ses capacités.