La Nintendo Switch Pro, première console de l’année 2020 ?

La Nintendo Switch Pro pourrait bien voler la vedette à la concurrence cet été.

La famille des Nintendo Switch a un potentiel énorme, et Big N le sait. En outre, on trouve aujourd’hui sur le marché une version Lite très similaire à l’hybride d’origine, mais avec une autonomie beaucoup plus importante. Certes, elle ne se docke pas, mais accompagne très bien la fin de vie de la 3DS, dernière portable en date de chez Nintendo. Récemment, c’est un analyste qui s’est pris au jeu des paris, et qui a misé ses clinquants yens sur une version bodybuildée de la console : la Nintendo Switch Pro.

Ce super analyste de Kantan Games, Serkan Toto, a déclaré à propos du lancement hypothétique de la console (via GamesIndustry.biz) :

“Je ne doute pas que Nintendo sortira une ‘Switch Pro’ en 2020, et je parie sur un prix de 399 $. Plus précisément, je prévois qu’elle aura un support 4K, des cartouches de plus grande capacité et, bien sûr, des composants au potentiel plus important. Je pense aussi que la console viendra après les vacances d’été pour lutter contre le lancement de la PS5 et de la prochaine génération de Xbox pour les fêtes de fin d’année. Je pense même qu’un hit de chez Nintendo se joindra à la partie pour le lancement !”

Ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de la soi-disant “Nintendo Switch Pro”. Et si l’annonce via des bouches peu documentées peut porter à rire, l’analyse de Toto, elle, vaut son pesant de cacahuètes, car le bougre n’en est pas à son coup d’essai ! En effet, il avait déjà parié en 2019 que nous verrions le lancement de la Switch Lite. Malin.

La vérité est qu’étant donné la sortie de la PS5 et de la série Xbox en 2020, il est tout à fait logique que Nintendo évalue sa propre façon de riposter. Après tout, il est logique que les études de développement se concentrent désormais sur la prochaine génération de capacités techniques, ce qui signifie qu’une Nintendo Switch Pro pourrait être nécessaire pour maintenir la console dans le pipeline des titres multiplateformes. En tous cas, s’il est encore trop tôt pour en dire quoi que ce soit, bien que, tenons-nous-le pour dit, 2020 sera une année de grandes révolutions.