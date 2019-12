Toute la rédaction de New Game + fait son top 2019

On termine cette année en se prêtant au jeu du bilan avec nos Top 2019

Retrouvez les coups de cœur de chaque rédacteur à travers leur Top 2019 dans leurs paragraphes attitrés. N’hésitez pas à partager les vôtres en commentaire !

Drakyng

Nous vivons actuellement les derniers moments de la huitième génération de consoles. Encore quelques mois et la PlayStation 5 et la Xbox Series X pointeront le bout de leur nez, rendant l’ascension de la Switch un poil plus difficile. Le combat fait toujours autant rage entre les machines. Et le prochain round s’avère des plus passionnants. Mais l’heure est au bilan, pas aux spéculations, car 2019 touche à sa fin et il est temps de jeter un œil furtif dans le rétroviseur. Il est évident que je n’ai pu poser mes mains sur l’ensemble des sorties de cette année, mais voici mon Top 2019, trois jeux à faire absolument :

Sekiro: Shadows Die Twice A Plague Tale: Innocence Astral Chain

n1co

Pour des raisons d’agenda, je n’ai pas pu m’essayer à beaucoup de AAA cette année, si ce n’est Judgment. Mon Top 2019 perso de cette année lorgne donc beaucoup du côté des indés, avec dans le désordre :

Bloodstained: Ritual of the Night – Attendu au tournant, précédé d’un bad buzz qui aurait pu tuer le titre dans l’œuf, le jeu se révèle à la hauteur de la légende de son créateur, et un digne héritier à la saga mythique des Castlevania. Ancestors – Encore un jeu d’auteur, puisque signé du créateur de la série Assassin’s Creed, le jeu surprend par la radicalité de son propos et la solidité de son gameplay… à condition de s’investir un peu dans le jeu. Baba is You – Preuve formelle qu’un concept génial se suffit à lui-même. Avec des graphismes et une bande-son minimalistes, Baba is You propose un puzzle game complètement méta d’une grande intelligence. On s’incline !

Et je triche un peu en décernant un prix spécial à Beat Saber, qui restera sûrement comme le Tetris de la VR.

Riku

Je ne sais trop quoi dire sur l’année qui vient de s’écouler. Clairement l’une de celles qui font le pont entre deux générations de machines de jeux, sans pour autant se montrer inintéressante, puisque les très bons titres AAA, AA et même indépendants ont été de sortie durant ces 365 derniers jours. On a aussi été témoin de l’arrivée de Google Stadia, finalement plutôt discret, mais aussi de l’officialisation des prochaines consoles de salon avec en prime les premiers visuels pour la Xbox Series X. Mais plus que ça, ce fut une année de talents, avec le retour sur le devant de la scène d’auteurs comme Hideo Kojima, Sam Lake ou encore Patrice Désilets, qui ont délivré avec l’aide de leurs équipes des jeux ambitieux et d’une rare intelligence. J’ai donc été gâté et ai découvert nombre de grands et petits (mais bien plus de par leur qualité) jeux qui m’ont aidé à traverser 2019 avec un large sourire sur les lèvres.

Différents jeux, différentes expériences me conduisent donc à vous partager trois titres qui m’ont véritablement marqué cette année. En premier lieu, le remake de Resident Evil 2 qui est à mon sens l’une des plus grosses réussites de Capcom sur cette génération de consoles. Vient ensuite un certain A Plague Tale: Innocence du studio français Asobo, un AA comme on en voit peu, porté par une narration, une direction artistique et un duo de héros incroyables. Enfin, je ne peux que citer le chef-d’œuvre Death Stranding qui offre une expérience à des années-lumière de ce que les traditionnels AAA proposent, du grand Kojima. J’aurais pu en citer des dizaines d’autres comme Disco Elysium, Devil May Cry V, ou encore Control, mais il me fallait faire des choix. Vivement l’année prochaine !

Resident Evil 2 Remake A Plague Tale: Innocence Death Stranding

Danceteria

Encore une fois l’année 2019 fut magnifique pour les joueurs, qui ont eu la chance d’être couverts de titres dans tous les genres possibles. À titre personnel, je regrette d’avoir manqué de temps pour approfondir mes expériences sur des titres superbes, mais à la durée de vie terriblement longue. Je pense bien évidemment à Fire Emblem: Three Houses, ou encore Dragon Quest XI S qui sont des perles, mais qui demandent un investissement tel, que je pense ne pas en avoir profité à leur juste valeur. Malgré tout, il ne faut pas bouder son plaisir, nous visons une époque magnifique, mais c’est aussi une époque où les jeux sont si bons de manière générale, qu’il faut faire des choix cruciaux, quitte à laisser de côté des titres que nous n’aurons jamais le temps de faire.

Mais dans le cours de l’année, m’a été offert le plaisir de jouer à des titres qui m’ont marqué durablement, et vous vous en doutez, avec le paquet de titres grandioses que l’on a pu avoir, il n’était pas simple de n’en choisir que 3. Pour autant, voici ce qui a le plus impacté mon année 2019 :

Final Fantasy XIV: Shadowbringers Hades The Legend of Zelda: Link’s Awakening

LD4K4

2019 fut clairement une année faste pour notre industrie. Effectivement, l’actualité incessante n’a pas une seconde manqué de piquant. L’arrivée de nouveaux compétiteurs (Google, Apple…), l’apparition de grosses exclus sur d’autres bécanes (Cuphead sur Switch, il fallait que ça se passe), l’évolution des catalogues avec l’arrivée de titres forts et marquants tels que Death Stranding ou même Pokémon Épée et Bouclier (je cite ces 2 jeux en exemple pour l’encre qu’ils ont fait couler en amont de leurs sorties avant d’être digérés par cette masse grouillante que nous sommes, nous les joueurs)… et le plus fun ? C’est que 2020 promet déjà tant avec l’arrivée de l’anciennement nommée Scarlet et de sa concurrente aux reflets azurés !

Seulement, avant de se baigner dans l’année prochaine, ce qui finira par arriver inexorablement, l’heure est à la conclusion et les aléas de la vie forçant à des concessions, je n’ai pu me plier à la totalité des excellents titres que 2019 nous a offerts. C’est donc pour cette raison que je vais devoir, une fois n’est pas coutume, m’exprimer au travers du prisme de mes Nintendo-manies.

Luigi’s Mansion 3 Cadence of Hyrule / Cuphead Fire Emblem: Three Houses

City

Tout comme l’un de mes petits camarades ayant précédemment évoqué ses trois coups de cœur 2019, je n’ai guère eu l’occasion cette année de m’atteler à des monstres AAA, du moins sortis en 2019 (j’ai par contre pu rattraper mon retard an découvrant The Witcher III et Horizon: Zero Dawn, 20 millions d’années après tout le monde, comme d’hab). Du coup, mes chouchous de cette fin de décennie seront principalement des indés, mais qui reflètent pour les deux tiers d’entre eux mon amour pour le retro et le beat’em up 2D que vous me connaissez tous…

Gears 5 – Quel plaisir de retrouver les Gears sur cette génération ! La formule n’évolue pas des masses, mais eh, quand on retrouve la recette qu’on a aimée, toujours aussi énergique et efficace, on ne va pas faire la fine bouche. Scénar très sympa, nouveaux et anciens visages, défouraillage à profu… Du Gears quoi, et généreux en plus, car bourré de modes divers et variés. River City Girls – L’amateur de beat’em up, et particulièrement de River City Ransom, ne pouvait passer à côté de ce titre. On a de nouveau affaire à un beat non-linéaire, qui permet de faire évoluer son perso et de naviguer où bon nous semble dans la ville, avec une durée de vie plus que conséquente pour le genre, et une rejouabilité bienvenue due à une petite surprise de fin. Fight’N Rage – Hop, un autre beat’em up 2D, plus classique celui-ci que le sus-nommé, mais nettement plus épuisant du fait des hordes incessantes d’ennemis mi-hommes mi-animaux qui ne vous laissent aucun répit. La jouabilité est impec’ et la sensation des coups s’avère parfaitement jouissive. Fans de Streets of Rage ou de son modèle Final Fight, n’hésitez pas !

Notez que ce best of n’est pas classé en termes de préférences.

Mentalispirit

L’année 2019 a eu le mérite d’accumuler au maximum les titres de la Nintendo Switch et je retiens alors particulièrement Luigi’s Mansion 3 pour son travail remarquable sur ses décors variés, son ambiance loufoque, le titre restera tout en haut de mon Top 2019. Côté PC, le portage de Red Dead Redemption 2 poussé à ses extrêmes fut une très belle surprise en termes de claque visuelle. Enfin puisque l’on doit toujours terminer par une note négative, avec Man of Medan, mes attentes pour ce jeu étaient bien supérieures à la qualité du scénario proposé, une déception, rien de plus.

Luigi’s Mansion 3 Red Dead Redemption 2 sur PC Man of Medan qui ne mérite même pas la troisième place

Luynan

L’année 2019 a eu le don de nous accaparer pour les sorties à venir pour 2020 plus que de nous intéresser sur les jeux dont nous avons pu profiter. Toutefois, cette année, j’ai vraiment été bluffé par Death Stranding, dont on se souviendra pour les vives critiques positives et négatives et les débats intéressants sur ce qu’est sensé être un jeu vidéo. Vient ensuite Wargroove du studio Chucklefish qui en quelques années a réussi à se faire un vrai nom dans le monde de l’indie en nous proposant une suite spirituelle d’Advance Wars, une saga que j’aime particulièrement. Enfin, l’un des jeux qui m’auront fait passer le plus de bon temps sur console cette année est Borderlands 3, car ô que j’aime cette ambiance de série B sauce n’importe quoi, et qu’est-ce que j’adule cet humour bien bien gras. Si vous n’avez pas mis la main dessus, foncez !

Death Stranding Wargroove Borderlands 3

Mercutio

On ne va pas se mentir, l’année 2019 a été riche en nouveautés et en jeux hors du commun. Encore une fois, les développeurs ont su nous faire voyager dans de multiples contrées. Comme bon nombre d’entre nous, c’est Death Stranding qui a su me toucher le plus en cette fin d’année, notamment grâce à sa vision novatrice du jeu vidéo. La France n’est pas non plus en reste en 2019, en particulier avec A Plague Tale: Innocence. Enfin, comment ne pas parler du très bon Judgment qui a permis à nos petits yeux de profiter des ruelles lumineuses de Kamurucho avec son intrigue policière à couper le souffle. Ce sont donc ces trois titres qui forment mon Top 2019.

Death Stranding A Plague Tale: Innocence Judgment

Medoc

Encore une année qui s’éteint, laissant avec de nombreux souvenirs pour le joueur que je suis. D’excellents jeux sont sortis cette année. Il m’est très difficile de ne choisir que trois jeux, car beaucoup méritent d’être dans mon Top 2019. Le premier jeu qui me vient en tête est étonnement Apex Legends. J’avoue avoir pris un plaisir coupable. Pourtant, je ne suis pas fan du genre Battle Royale. Avec le frangin et un pote en commun, j’ai passé la quasi totalité de l’année à rire et à défier mes concurrents en ligne. Autre très bonne surprise de l’année fut A Plague Tale: Innocence. Incontestablement l’un des meilleurs jeux de l’année pour ma part. Conclure le trio gagnant de 2019 n’est pas facile. Beaucoup de jeux méritent d’être dans mon top 3, mais celui-ci se place fièrement dans ce top 2019 : Untilted Goose Game. Je ne me suis jamais autant amusé en embêtant des personnes qui n’avaient rien demandé.

Apex Legends A Plague Tale: Inncocence Untlited Goose Game