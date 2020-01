PS5 – Sony en montre peu au CES 2020, des photos des manettes fuitent

Sony lâche quelques maigres informations, mais pas de vraies révélations.

Alors que le CES 2020, le salon du high tech grand public, vient de s’ouvrir à Las Vegas, on attendait Sony en amont de l’événement. Voilà en effet plusieurs jours que le constructeur japonais teasait sa présence en ouverture du salon avec d’importantes révélations. Il n’en n’aura pas fallu beaucoup plus pour que toute la toile, nous y compris, se mette à relayer des rumeurs de présentation de la prochaine PlayStation, la PS5.

S’il a bien été question de PS5, peu de révélations nous ont été faites. Sony s’est ainsi lancé dans une rétrospective d’autocongratulation, se remémorant les machines qui ont fait la marque, et rappelant sa position de leader du marché avec les très, très bons chiffres de la PlayStation 4. Sur la PS5, on n’en saura pas beaucoup plus. Un logo a été dévoilé, ressemblant en tout point à celui auquel il fallait s’attendre, reprenant la police de caractère iconique de la marque. Et le point a été fait sur quelques spécificités techniques de la future machine.

Nous avons ainsi la confirmation officielle de la présence d’un disque SSD, pour des temps de chargements réduits, voire invisibles ; confirmation également que la PS5 supportera le ray-tracing, la feature graphique du moment ; les fameuses manettes haptiques ont également été évoquées, ainsi qu’un son 3D et la technologie blu-ray, qui continue d’accompagner la console. Rien en somme, que nous ne savions déjà.

Pour de vraies nouvelles infos, il faut se tourner vers des sources moins officielles, puisque de récentes fuites nous ont permis d’apercevoir les manettes PS5, les fameuses DualShock 5. C’est dans les locaux d’un développeur travaillant sur des devkits PlayStation 5 que les photos auraient été prises avant d’être partagées sur Reddit. Là encore, pas de grosse surprise, la manette ressemble beaucoup à celle que nous avons déjà à la maison. Avec un pavé tactile peut-être un peu plus important, que certains s’imaginent être un écran… Gardons toutefois à l’esprit que le design n’est peut-être pas définitif.

Une chose est sûre, en prenant le temps de faire si doucement monter la mayonnaise, Sony montre qu’il n’est pas inquiet de l’avance prise par Microsoft avec ses Xbox Series X révélées il y a déjà presque un mois.