Quels sont les futurs jeux PS5 ? On fait le point du confirmé et du probable

La PlayStation 5 arrive bientôt sur nos terres, une bonne raison de faire le point sur ses titres à venir.

Avec la prochaine génération de consoles qui arrive, il est clair que non seulement les attentes de la communauté augmentent, mais que les entreprises elles-mêmes sont impatientes de dévoiler leurs prochains projets. Au fil des mois, même s’il n’y a pas tant de travaux confirmés qui accompagneront, simultanément ou plus tard, le lancement de la nouvelle plateforme de Sony, on découvre peu à peu ce que l’on peut attendre de cette console japonaise tant attendue, tant pour les jeux PS5 à venir, que pour les esquisses mêmes du potentiel de la machine. Dans cette optique, nous avons classé quelques jeux en deux parties : les livraisons confirmées, et les projets probables (annoncés ou non). L’occasion pour vous, et pour nous, de faire le point sur tous les jeux PS5 qui viendront peut-être nous divertir pour de nombreuses heures.

Godfall

Notre liste commence par le premier des jeux PS5 confirmé : Godfall. Après sa découverte lors des Game Awards, nous avons été agréablement surpris pas les graphismes proposés par ce qui semble être un savant mélange entre un Dark Souls et un God of War, qui apportera en plus une fonction coopérative qui fait déjà frétiller les ports 2 de nos consoles. Si vous voulez en prendre plein les mirettes, c’est juste ici :

BioShock 4

Plus de cinq ans après le lancement de l’exceptionnel BioShock Infinite, 2K Games a annoncé ce que beaucoup attendaient : un nouvel épisode. Même si nous ne savons pas si celui-ci s’appellera BioShock 4, le simple fait de savoir que le soft est déjà une réalité a fait exploser les attentes de centaines de milliers de joueurs. Pour ceux dont la mémoire aura flanché, ou qui n’auraient pas fait les 3 premiers Bioshock, l’occasion de les faire gratuitement sur PS4 est là, puisqu’ils font partie des offerts pour le PS+ de février !

Le Seigneur des Anneaux : Gollum

Alors là, s’il y avait un jeu sur lequel nous n’aurions pas parié, c’est bien sur l’adaptation de l’histoire de ce crasseux de Sméagol dans Le Seigneur des Anneaux : Gollum. Daedalic Entertainment a décidé de pénétrer dans l’univers de la Terre du Milieu à travers un voyage mettant en scène le mythique Gollum, dont on peut déjà connaître les premiers détails. Parmi ceux-ci, on peut souligner une durée de vie approximative de 20 heures, l’existence de différents scénarios, à la fois connus des différentes œuvres qui composent l’univers du Seigneur des Anneaux.

Watch Dogs : Légion

Après un premier titre timide, suivi d’un deuxième qui a réussi à améliorer les bases de son prédécesseur, Watch Dogs : Légion est prêt à hacker les sommets du monde du JV. Les attentes ont aussi considérablement augmenté au fil du temps et, malgré le retard, le jeu reste l’une des sorties les plus importantes de l’année, en particulier pour ceux qui l’achèteront en version PS5 pour “maximiser” son potentiel.

Gods & Monsters

Au début du mois, Ubisoft a annoncé en grande pompe Gods & Monsters, son nouveau RPG, qui finalement devrait être retardé. L’on ne sait toujours pas grand-chose sur ce titre mystère, et nous n’avons quasiment aucune image, si ce n’est ce trailer. Hop, c’est cadeau :

Nouveau jeu du créateur de Shadow of the Colossus, ICO et The Guardian

Considérer l’industrie des jeux vidéo comme un média interactif, c’est penser à Fumito Ueda. L’homme japonais a été l’architecte principal de certaines des œuvres les plus particulières et les plus remarquables de la vie du secteur et, sûrement, il veut continuer à créer l’histoire. Ainsi, en félicitant ses fans pour la nouvelle année, le créatif a partagé l’art conceptuel de ce que pourrait être son prochain projet ; dont l’un, que l’on peut déduire en tenant compte des itérations précédentes, serait exclusif à la PlayStation 5.

Nouveau jeu vidéo Star Wars

Ces dernières années, la franchise Star Wars est revenue sur le devant de la scène. Malgré les revers qu’a connu le lancement de Battlefront II et de ses micropaiements ou bien encore le projet annulé de Visceral Games, il faut reconnaitre le succès de Star Wars Jedi : Fallen Order qui a, une fois de plus, placé le phénomène intergalactique sous un jour positif. C’est pourquoi la présentation de Project Luminous, le nouveau jeu éventuel de la saga et, peut-être, une suite à Fallen Order, est prévue.

Nouveau jeu Batman

Le prochain jeu Batman joue au Sphynx et à la chauve-souris avec nous, en attestent les provocations données par le studio via ses innombrables déclarations, fuites, informations et autres éléments qui ont été faits sur la prochaine aventure du héros de DC, et bien qu’aucune n’ait été confirmée, une chose est sûre : avec tant de données, cela doit être une réalité. On ne sait pas encore comment cette réalité sera traduite mais, pour les besoins de l’article, on spécule encore sur le fait que le projet sera destiné à la prochaine génération, ce qui est plus probable que ce qui est prévu pour la génération actuelle.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077, malgré son retard, sortira sur PC, Xbox One et PlayStation 4. CD Projekt en est tout à fait sûr et n’a pas hésité à répondre à la question de savoir sur quelles plateformes il sortira. Cependant, au milieu de ce mois, la société a déclaré qu’elle “regardait bien sûr constamment la prochaine génération”, de sorte que même si cela ne fait pas partie de ses plans actuels, nous considérons qu’il est peu probable que le voyage dans le futur n’élargisse pas ses frontières, surtout si l’on pense à toute l’ambition qui se cache derrière le projet.

Beyond Good and Evil 2

Un autre titre français dans cette liste de jeux PS5. Précurseur du monde ouvert à l’ère PS2, Beyond Good and Evil, premier du nom, s’apprête à accueillir un petit frère qui, il faut l’admettre, est sacrément attendu. Et la sortie ne sera toujours pas pour cette année d’après Yves Guillemot le patron d’Ubisoft. Donc, en attendant, on vous laisse avec ce trailer !