La suite de la saga Batman Arkham (encore) teasée par Warner Bros.

Sur Twitter, Warner Bros. joue à E. Nygma pour teaser le prochain jeu.

La saga des Batman Arkham est sans doute l’une des plus importantes de la dernière décennie grâce à sa mécanique de combats innovante qui (en partie) a su hisser le soft au panthéon des meilleurs jeux vidéo basés sur une franchise. Et depuis quelques années, outre les sorties de la trilogie groupée dans des compilations, il y a eu assez peu de chauve-souris à se caler sous la dent. Cependant, à l’occasion du Batman Day en septembre dernier, Warner Bros. Montréal a discrètement teasé un nouveau jeu Batman, avec des logos cachés dans une petite vidéo, façon jeu de piste. Et la partie ne semble pas finie, puisque le compte Twitter de Warner Bros. est revenu sur un possible futur jeu Batman, grâce à un tweet partageant un logo partiel, orné des catch phrases “Cape sur la Nuit”/”Capture the Knight”. Le puzzle continue sur les comptes Instagram et Facebook de l’éditeur, nous donnant à voir 3 parties du logo :

Le compte Twitter (non officiel) @ArkhamVideos s’est chargé d’assembler les pièces du puzzle pour nous révéler le logo en entier :

Full logo teasing the new WB Games Montreal's project #CaptureTheKnight pic.twitter.com/Qwd4cOvqAK — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) January 9, 2020

Si le logo représente clairement un aigle sur un sceau qui a des allures d’emblème officiel (une agence gouvernementale ?), l’illustration ne vient pas éclairer notre lanterne. Les dernières hypothèses évoquaient en effet un jeu basé sur le run de La Cour des Hiboux, de la paire Greg Capullo – Scott Snyder. Snyder lui-même avait plus ou moins confirmé l’hypothèse dans un tweet sommaire supprimé depuis.

Cependant, il semble que l’opération teasing de Warner Bros. soit partie pour être une saga. Le site officiel de Warner Bros. Games Montréal vient en effet d’être mis à jour dans la soirée, et s’ouvre désormais sur un écran paré pour accueillir une dizaine d’emblèmes, deux ayant déjà été révélés. On penche pour six symboles représentant les vilains, et au centre, quatre symboles pour les super-héros. Des rumeur persistantes évoquent en effet un épisode où l’ensemble de la Bat-Family serait jouable : Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Batwoman, ou même Ace, le Bat-Chien (?!)… On n’aura pas de mal à trouver quatre héros pour remplir les cases…!