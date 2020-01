The Lord of the Rings: Gollum – Voyage en Terre du Milieu

The Lord of the Rings: Gollum refait parler de lui.

La série de livres de Tolkien n’a pas fini de nous faire voyager sur nos consoles. Passé relativement inaperçu à son annonce, le prochain jeu de la Terre du Milieu développé par Daedalic fait de nouveau parler de lui par le biais du magazine Edge dont il fait la couverture. C’est l’occasion pour les joueurs d’en découvrir plus sur The Lord of the Rings: Gollum.

Il faut reconnaître que le jeu est resté relativement discret depuis son annonce, les seules informations qui nous étaient parvenues étant le personnage principal, en la personne du Hobbit maudit Gollum, et une sortie prévue pour le courant de l’année 2021. On sait maintenant que le jeu va se concentrer sur un style action-aventure avec des phases d’infiltration. Un choix plutôt logique quand on connaît Gollum. Concernant l’aventure, le jeu débutera à Barad-dûr, la forteresse de Sauron au Mordor, et nous invitera à visiter de nombreux lieux emblématiques de la Terre du Milieu et des niveaux immenses inspirés des « dessins de Tolkien ».

« […] des environnements géants et persistants, chacun abritant plusieurs quêtes et une gamme de visages amicaux ou hostiles ».

Pour l’instant, nous n’avons que très peu d’informations en ce qui concerne le gameplay ou les mécaniques du jeu, la seule information connue étant que Gollum sera bien en proie à sa double personnalité et que cela influencera notre aventure. Enfin, sachez que le jeu sortira bel et bien sur PC, mais aussi sur les consoles next-gen. Martin Wilkes, développeur chez Daedalic, insiste sur le fait que l’arrivée de la PS5 et de la prochaine Xbox ne pose aucun problème. Au contraire, le développement de The Lord of the Rings n’en est que facilité, notamment pour les environnements des niveaux :

« Je n’ai entendu que des rumeurs sur les spécifications de la Xbox Series X, et c’est énorme – une mémoire Flash très rapide. C’est excitant, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit pertinent pour ce projet, car nous visons également le PC. »

On peut donc s’attendre à une nouvelle aventure en contradiction avec les derniers jeux de la licence, en particulier La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre.