Xbox Series X a le marché français dans ses priorités

C’est un combat de titan qui se prépare pour cette fin d’année. Effectivement, on ne le rappelle jamais assez (même si tout le monde est au courant) : les nouvelles consoles de Sony et de Microsoft se préparent pour un affrontement sans merci et la période prévue pour ce clash, c’est la cruciale période de Noël. Les compétiteurs révèlent des informations au compte-gouttes en fonction de celles données par le camp opposé, les jeux s’alignent, les étoiles aussi… Seulement, contrairement au lancement de la Xbox One, cette fois-ci, Microsoft ne compte rien laisser au hasard avec la Xbox Series X.

Effectivement, après une génération Xbox 360 où, malgré l’avantage à Sony, les entreprises étaient au coude à coude (85,6 millions pour les verts, 87,4 millions chez la concurrence, chiffres VGChartz), le géant américain a largement perdu la manche suivante, la faute à un maigre catalogue d’exclusivités mais surtout à un lancement désastreux qui a laissé les fans de la firme, notamment en Europe, sur la touche… Cette fois, les choses seront différentes.

C’est en effet ce que semble indiquer la directrice française de la marque Xbox, Ina Gelbert. Interrogée par un camarade de la branche française de Xboxygen, l’intéressée a indiqué que la compagnie américaine met tout en oeuvre pour que les délais soient tenus et que les quantités soient suffisantes pour un lancement réussi dans le maximum de pays possible (la France se situant d’ailleurs vers le haut de la file). L’objectif ? Être sûr que le lancement de la Xbox Series X ne laisse aucun fan sur le carreau et que chacun puisse trouver la console à sa sortie, y compris donc chez nous.

Comme on l’imagine cependant, le confinement, qui a touché de nombreux pays, pourrait mettre à mal l’organisation d’un tel lancement et c’est pour cela que Mme Gelbert, décidément sur tous les fronts, insiste sur le fait que, non seulement la console est déjà en production dans les ateliers en Chine (le pays a largement entamé son déconfinement), mais AMD, qui fournit les puces nécessaires à la bécane, tourne à plein régime.

Pour rappel, une grande partie de l’architecture de la Xbox Series X est maintenant connue. La bête de puissance tournera sur un CPU Zen 2 d’AMD customisé pour la machine avec 8 cœurs cadencés à 3.80 GHz. Nous savons également qu’elle disposera d’un lecteur de Blu-Ray, d’un disque dur SSD 1T, de ports USB 3.2. Grâce à tout ce tintouin, ce monstre pourra notamment gérer la 8K et le Ray-Tracing. Cependant, les titres 1st party et les prix et bundle(s) de lancement sont encore inconnus.

