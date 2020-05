Le Meilleur de la Semaine – Retour sur les annonces Xbox Series X

Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour vous proposer un petit récapitulatif des principales annonces ou dirons-nous nouvelles entourant le jeu vidéo. Aujourd’hui, nous vous proposons un numéro un peu spécial, puisque toute la partie actualité sera consacrée aux jeux révélés lors pour les Xbox Series X (et pas que) lors que dernier Xbox Inside. Nous allons dans un premier temps combattre les traditions et tirer un petit constat de cet événement du 7 mai dernier, car depuis, il a fait couler beaucoup d’encre. Comme chaque semaine, le meilleur de la semaine.

Retour sur l’actualité des jeux vidéo du lundi 04 au dimanche 10 mai 2020

La semaine a été vampirisée par la première conférence Xbox 20/20, qui est et sera leur nouveau format de communication auprès de leur communauté. Une prestation en demi-teinte pour nous, car si les présentations des éditeurs tiers ont été plutôt convaincantes, celles très (trop ?) attendue d’Assassin’s Creed Valhalla a été pour nous un véritable flop. En cause notamment le “mensonge” autour de la présentation de gameplay qui ne s’est révéler être qu’un banal trailer.

En parallèle, nous avons eu le droit à un trailer (autorisé et sans spoil) de The Last of Us part II. Un véritable régal pour les yeux et qui fait honneur au titre qui sortira courant juin.

Une semaine décidément palpitante avec Fortnite qui nous revient avec un nouveau live in game avec en guest le cultissime Deadmau5. Un merveilleux filon qui en ce moment porte le jeu, et offre une certaine pérennité et un renouveau pour le titre.

Enfin, on parle un peu promo sur le PlayStation Store, avec jusqu’à -80% de réductions sur quelques perles, dont l’excellent Reus, ou alors la compilation des Overcooked, un plaisir à plusieurs à essayer absolument !

Nos Tests et Previews

Une semaine qui a baigné dans le doux parfum du Cyberpunk avec une preview en demi teinte d’un Mirror Edge-like du nom de Ghostrunner (développé par One More Level).

Mais cette semaine, la grosse sortie aura été celle du remake de Trials of Mana, qui en dépit d’une note moyenne, saura trouver son public à la fois auprès des vieux croûtons du genre, ou même des néophytes. Un remake qui finalement aura fait ce que l’on attend de lui, mais dont on attendait tellement plus.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

On commence cette semaine avec l’interview du directeur artistique de la version française de Cyberpunk 2077, Charles Germain, qui nous a révélé quelques anecdotes de tournage, et son ressenti sur le jeu à venir. Tout ça, rien que pour nous, et pour vous bien sûr !

On enchaîne avec nos attentes pour le fameux FIFA 21 à venir. Une mouture qui a finalement été confirmée il y a quelques jours pour septembre par EA.

Et on termine avec notre fameux LD4K4 qui, si vous ne le saviez pas, vit au Japon, et nous livre un guide de l’import. À lire si vous êtes un aficionado de pépites nippones

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !