Nouvelle promo PlayStation Store – Les perles rares

Même si le confinement touche à sa fin, nous sommes encore nombreux à devoir rester à la maison dans les jours qui arrivent : collèges, lycées et universités qui restent pour le moment fermés, entreprises qui continuent à privilégier le télétravail quand d’autres vont utiliser les solutions de chômage partiel encore quelques semaines. Bref, on va continuer à passer beaucoup de temps sur les consoles, ce qui a peut-être incité PlayStation à multiplier les promos PlayStation Store.

Ainsi, alors que l’opération Les Hits Japonais (Big in Japan, à l’international) a touché à sa fin, une nouvelle promo PlayStation Store pointe déjà le bout de son nez, baptisée Les Perles Rares et offrant des réductions sur des jeux “moins connus”.

On pourrait discuter de l’idée que se fait PlayStation du concept de perles rares, mais toujours est-il que la sélection réserve quelques bonnes affaires. On y retrouve comme d’habitude des titres assez régulièrement soldés : les compilations de jeux de société Jackbox Party, Guacamelee, The Escapists, The Surge, Little Nightmares, etc.

Mais parmi les promos plus notables, on relèvera Reus, un god game soldé à 0,99€ (au lieu de 14,99€). Dans les tous petits prix, Toki, le remake du classique de l’arcade, est proposé à 5,99€ au lieu des 19,99€ habituels. Pour le même prix, 5,99€, vous pouvez vérifier la bonne réputation du deuxième épisode de Styx, Shard of Darkness, jeu d’infiltration qui servira d’entrainement pour le prochain Gollum. Valeur sûre, une compilation réunissant Overcooked 1 et 2 est vendue avec une réduction de 50%, à 17,49€ au lieu de 34,99€. Valfaris, le platformer rétro, gore et rock’n roll, et proposé avec une réduction de 10€ à 14,99€.

C’est peut-être la meilleure affaire de cette série de promo PlayStation Store : la saison complète de Life is Strange 2 est affiché à 15,99€ au lieu de 39,99€. Enfin, toujours du côté des productions françaises de grande qualité, Control est vendu en ce moment avec 50% de réduction à 29,99€. De quoi jouer encore de nombreuses heures. Attention, par contre, dès lundi, il faut s’attendre à subir à nouveau les “tu ne vas pas rester enfermé toute la journée, regarde comme il fait beau… ”