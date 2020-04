Valfaris – Démo(niaque) sur navigateur

Les guitares du Valhalla avaient retenti un grand coup pour la sortie de Valfaris le 10 octobre 2019. Un ADN Heavy Metal suintait abondamment de ce run and gun parsemé de plateformes, au gameplay au final moins rentre-dedans qu’il ne semblait au premier abord. Son style néo-rétro doté d’une difficulté bien dosée, sa direction artistique composée d’un pixel-art léché donnant l’impression d’évoluer à travers les pochettes de métal les plus épiques, sans oublier la musique de Curt Victor Bryant. Tant d’éléments qui ont assuré à Valfaris une reconnaissance certaine lors de sa sortie, notamment sur ce site.

Mais malgré tous les bons mots du monde, l’idéal pour se faire un avis reste de se frotter à la bête. Qu’à cela ne tienne, Big Sugar, l’éditeur du jeu, s’associe avec la plateforme Nuuvem pour proposer une démo de Valfaris, jouable directement sur navigateur. On précisera qu’il faudra nécessairement passer par Chrome ou Mozilla Firefox. Pas de prise de tête concernant les commandes (le ragequit viendra plus tard). Le joueur peut à loisir configurer clavier et manette pour un massacre des plus fluides. Manette qu’il suffira de brancher pour que celle-ci soit reconnue.

Un moyen efficace de promouvoir le titre en permettant aux joueurs de s’essayer à la quête de Thérion : reconquérir son monde natal de Valfaris et poutrer la corruption qui y réside à l’aide d’un arsenal que le Doom Slayer n’aurait pas renié. La démo place logiquement le joueur au début de l’aventure permettant une difficulté crescendo. De plus, elle est assez longue pour permettre de découvrir les bases du gameplay et de l’univers du jeu. De l’obtention de la première arme, célébrée par un furieux head banging de Thérion, au premier boss du jeu, cette démo devrait vous séduire. À condition que Valfaris soit votre tasse de thé, ou dans ce cas précis, votre calice démoniaque rempli d’un sang impie.

If you haven't had the time to try out @valfarisgame yet, here's your chance. Now you can play the #Valfaris #demo in-browser, it's available to try out instantly at the link below 🤘 https://t.co/Wb3sNsyXxQ pic.twitter.com/XDBXHVhb33

— Big Sugar (@BigSugarGames) April 22, 2020