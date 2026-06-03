State of Play – PlayStation a-t-il définitivement perdu toute capacité à surprendre ?

Chaque State of Play est désormais l’occasion de sortir le mème tiré de la série Malcolm « je ne m’attendais rien, mais je suis quand même déçu ». Nouvel exemple avec l’édition d’hier soir, dans laquelle la plus grosse surprise – l’unique surprise, en vérité – aura été l’annonce d’un jeu God of War dans lequel on n’interprètera pas Kratos, mais son épouse.

Les fans de la licence seront peut-être satisfaits d’avoir un nouveau titre à se mettre sous la dent, mais peut-être aussi auraient-ils aimé que ce changement de personnage soit accompagné d’un gameplay un peu original. Ici, Laufey semble combattre avec la même brutalité que son époux ; on la voit décapiter et démembrer ses ennemis, et elle est même accompagné d’un sidekick décalé, un cube de slime parlant, prenant la place de la tête du trop loquace Mimir. Le tout dans une D.A. qui ne tranche pas vraiment avec les titres précédents.

God of War Laufey aura peut-être, surement, toutes les qualités de ses prédécesseurs. Mais il ne semble pas vraiment venir apporter du neuf à la série en dehors d’un nouveau « skin » pour le personnage principal.

À ses côtés, la seule autre véritable annonce du programme fut Stuntman: Hollywood, réveil d’une licence qu’on n’avait pas vue depuis presque 20 ans et le jeu Stuntman: Ignition paru en 2007 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Un trailer efficace qui annonce des courses auto folles, et la présence de deux légendes automobiles de la pop culture : la DeLorean de Retour vers le Futur et la Pontiac Firebird de K2000. On espère que d’ici la sortie du jeu, qui n’a pas encore de date, d’autres véhicules emblématiques viendront se joindre à elles (la camionnette GMC de l’Agence Tous Risque, la Ford Gran Torino de Starsky et Hutch, ou une Batmobile, par exemple…).

Au-delà de ces deux trailers, rien dans ce State of Play qui n’avait déjà été annoncé auparavant. On peut s’arrêter un instant sur Kemuri, qui, au moins dans sa direction artistique, sort un peu du lot. Annoncé lors des Game Awards de 2023, le titre est signé du studio Useen, monté par Ikumi Nakamura (aucun lien avec la chanteuse…) après son départ de Tango Gameworks. Nakamura avait notamment travaillé sur Okami, et cela se ressent un peu à travers l’identité graphique de ce nouveau jeu, dans lequel on incarnera un chasseur de yokais. La sortie est prévue pour 2027, sans plus de précision.

Pour le reste quelques titres qui peuvent avoir du potentiel (The Lost Wild, qui lorgne du côté d’Alien Isolation, mais avec des dinosaures, ou un Silent Hill Townfall qui semble embrasser tous les tropes de la saga…), mais rien qui n’a été montré précédemment. Et surtout, un nombre d’exclusivités à nouveau réduit au strict minimum. En dehors du God of War cité ci-dessus, le seul autre titre du programme à sortir uniquement sur PS5 sera Marvel’s Wolverine, qui aura, durant la longue séquence qui a ouvert ce State of Play, surtout montré les limites de son gameplay (quels enjeux restent-ils à un jeu d’action quand on incarne un personnage quasiment invulnérable ?).

Après une énième augmentation de prix, et une nouvelle génération qui pourrait arriver un peu plus tard que prévu, PlayStation devait convaincre que la PS5 en avait encore sous la pédale. La mission n’est que très partiellement remplie.