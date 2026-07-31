PlayStation douche les espoirs des partisans du jeu physique

L’annonce de l’arrêt de la production du support physique pour les jeux à sortir dès le 1er janvier 2028 a d’abord soufflé tout le monde, avant de provoquer rapidement une immense vague de contestation. Dans certains pays, on tente les recours légaux, dans d’autres, le boycott ; des influenceurs – pour une fois à leur place – lancent des campagnes de lobbying, et de façon individuelle, des joueurs coupent leur abonnement PS Plus ou débranchent leur PlayStation. Tout cela dans un seul but, faire reculer Sony et obtenir que les futurs jeux PlayStation continuent d’exister sur disques.

Hélas, la direction de Sony vient de réduire ces espoirs à néant, ou presque. Après une longue période de silence pendant laquelle le japonais a précautionneusement esquivé le débat sur le sujet, Lin Tao, Directrice Financière de Sony, a enfin répondu au mouvement de mécontentement qui vise PlayStation. Elle explique, en gros, que cette décision est le fruit d’une longue réflexion, et que Sony ne compte pas revenir sur ce choix. Ouch !

Lin Tao, CFO Sony, affirme que Sony est conscient des critiques sur la fin des jeux physiques, mais ne compte pas revenir sur sa décision La transition a été longuement étudiée et Sony continuera d’avancer «avec prudence» vers un écosystème 100% numérique pic.twitter.com/yaR42qi79R — SoSnake (@SoSnake13) July 31, 2026

Si c’est un clou supplémentaire planté dans le cercueil du disque, c’est, du même coup, un nouveau coup dur porté à ceux qui espèrent encore que les éditions physiques continueront d’exister. Néanmoins, ce n’est une surprise pour personne.

Nous avions déjà pu apprendre que l’usine qui produisait les disques destinés aux jeux PlayStation est en pleine phase de reconversion, et produira désormais des lentilles optiques. Par ailleurs, à désormais quelques mois de la sortie de la PS6, on imagine que la conception de la console s’est faite en prenant en compte cette décision, et qu’il est difficile d’en revoir l’ingénierie et le design à la dernière minute (et ce, même si la console est retardée pour des histoires de crise des composants). La PlayStation 6 a vraisemblablement été pensée sans lecteur de disques, et il est un peu tard pour la redessiner.

Il faut probablement se faire une raison quant à la mort du support physique, et peut-être réfléchir aux moyens de contraindre les fabricants à nous garantir les mêmes droits sur nos futurs jeux numériques que sur nos jeux physiques, à commencer par le fait de nous accorder une véritable propriété, en en finissant avec la mascarade que représente les « licences d’utilisation ».

Mais là encore, Lin Tao ne rassure pas. Si elle dit «entendre » (ou quelque chose d’approchant, nous n’avons accès qu’à une traduction de son intervention) l’émotion des joueurs provoquée par la décision de Sony, elle ne répond absolument pas à cette « émotion » par des garanties de quelque sorte que ce soit. Elle promet simplement de vouloir « continuer à explorer les façons d’impliquer les joueurs ». Soit : PlayStation va essayer de conserver sa clientèle (évidemment !), mais pas forcément en répondant à ses attentes, au contraire…