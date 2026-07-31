Genshin Impact – Snezhnaya dans le viseur pour la 7.0

C’est le grand départ : le 12 aout, Hoyoverse déploiera la mise à jour 7.0 de Genshin Impact, dans laquelle les voyageurs pourront découvrir la septième région de Teyvat. Une mise à jour très attendue, qui présentera l’archon final à la tête des Fatuis, aux confins de la région glacée de Snezhnaya. Inspirée de la Russie, c’est tout un lot d’environnements, de personnages et de mécaniques qui seront à découvrir dans cette nouvelle région.

Nouveau monde, premiers compagnons

Parmi tous les personnages qui ont déjà été présentés, ce seront Odette et Alyosha qui devraient être particulièrement mis en valeur, puisqu’ils seront les nouveaux personnages jouables de cette version. Odette est une ballerine le jour qui prend un rôle d’assassin aux ordres des fatuis la nuit.

En tant que nouveau personnage cinq étoiles, Odette devrait être une vitrine pour les réactions astrales, nouvelle mécanique introduite en 6.7. En plus d’amplifier ces réactions, elle sera une source de dégâts cryo secondaire pour l’équipe.

Alyosha, quant à lui, est un chasseur habitué de la toundra environnante, il permettra d’amplifier les réactions astrales électro. En tant que personnage 4 étoiles, il sera le premier lien avec Snezhnaya, puisqu’il sera donné gratuitement aux joueurs arrivant dans la région.

Pour ce qui est des bannières et de l’ordre de sortie des personnages, Odette et Alyosha seront disponible lors des trois premières semaines de la mise à jour. Ils devront partager le terrain avec Arlecchino, qui fera son retour. La deuxième partie de la mise à jour sera dédiée à Flins et Ineffa, qui devraient revenir pour un baroud d’honneur.

Snezhnaya, au pays du train et du fusil

Du point de vue des mécaniques du jeu, la grosse nouveauté, elle est là : le temps de quelques séquences de gameplay, Genshin Impact se transformera en TPS. Avec l’aide d’un nouvel outil, l’Œil de Graie, le joueur pourra s’équiper d’un fusil pour mener des combats stratégiques sur des cartes dédiées.

L’Œil de Graie n’aura pas pour seul intérêt de donner une arme à feu au Voyageur. En plus de le protéger du froid, il permettra aussi d’appeler des trains afin de se diriger vers Snezhnograd, la métropole de la région. Une mécanique qui devrait être de plus en plus développée au cours des prochaines versions, lorsque Snezhnaya se révélera de plus en plus large.

Les événements de la mise à jour mettront aussi en valeur ces mécaniques, en mêlant course de train et tir sur cible. Il sera possible de récupérer des primogemmes, une copie de Diona ainsi qu’un skin d’arme en guise de récompense suite à la complétion de diverses missions.

Si cette mise à jour représente les premiers pas du joueur dans la dernière nation de Teyvat, et est un événement en soi, Hoyoverse semble se garder de l’herbe sous le pied pour ce qui est de la promotion. Et pour cause : pour la première fois, la sortie d’une nouvelle région ne coïncide pas avec l’anniversaire du jeu, généralement très festif.

Pour autant, cela ne réduit pas l’ampleur de la sortie qui s’annonce. Genshin Impact amorce une transition qui a longuement été anticipée, que ce soit du côté des développeurs ou des joueurs. Bientôt, l’arc de la chasse aux gnosis et de la Tsarine s’achèvera. Il s’agit du récit démarré il y a six ans, qui devrait approcher de sa conclusion cette année.

Ainsi, bientôt, la question qui se posera sera celle de l’après. En 2020, Hoyoverse rebattait les cartes du jeu à gacha et s’installait en maitre sur le genre, une place qui ne lui est toujours pas contestée. Mais, une fois son intrigue principale terminée, il faudra voir si et comment les développeurs pourront maintenir la machine Genshin Impact, si lucrative depuis sa sortie…