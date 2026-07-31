tt

Genshin Impact – Snezhnaya dans le viseur pour la 7.0

Genshin Impact mène le voyageur à Snezhnaya

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires

Test Splatoon Raiders – Lever l’encre pour l’aventure

Test Fading Echo – Un si beau canevas décoloré par la confusion

Test The Mermaid Mask – Nautilus en bois, enquête en béton

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026