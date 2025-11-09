HoYoverse lance la bêta fermée de Petit Planet

miHoYo continue d’étendre son emprise sur le marché du jeu mobile en ajoutant un nouveau style de jeu adapté à sa sauce. Après avoir conquis le monde grâce à Genshin Impact et Honkai: Star Rail, HoYoverse s’attaque désormais à un nouveau registre, celui des cozy games. Entre en scène Petit Planet, un simulateur de vie permettant la construction de sa propre petite planète ainsi que de ses habitations. Au programme, housing intérieur comme extérieur, chasse aux insectes, pêche, et balade sur un monde de poche customisable.

Vous l’aurez compris, nous voilà devant un concurrent direct d’Animal Crossing, alors même que son dernier épisode va connaître une mise à jour gratuite et un upgrade (payant) vers la Switch 2. Et les ressemblances ne sont pas particulièrement dissimulées. Un personnage humain entouré de voisins animaux anthropomorphes se construisant son petit monde, alternant entre jardinage et bûcheronnage, ça fait tiquer.

Twinkle, twinkle, little planet

Malgré les similitudes, Petit Planet a sa propre formule, puisqu’il propose de la personnalisation de l’apparence de la planète assez poussée. Il sera possible de créer du relief, des rivières, ou des forêts pour se construire son environnement de rêve. S’ajoute à cela tout le mobilier nécessaire pour se créer son chez-soi (barrière, canapé, stand de nourriture…) et on se retrouve avec beaucoup de possibilités pour façonner son astre. Simulateur de vie oblige, la personnalisation de la maison devrait être aux petits oignons, et même si la bande-annonce la présentant est assez courte, il suffit de voir les résultats pour constater le potentiel. Tapis, table à manger, fenêtre ou bureau, tous les éléments sont là pour laisser libre court à l’imagination de tout un chacun pour se créer sa maison idéale.

L’aspect social est bien mis en avant. Il serait en effet dommage de ne pas partager ses créations avec d’autres joueurs ou PNJ. Il sera possible de voyager à travers la galaxie au volant d’une voiture volante (l’avion est pris par Le Petit Prince) pour visiter les planètes de ses voisins ou de ses amis afin d’interagir avec eux.

On doit cependant s’interroger sur le modèle économique que propose Petit Planet. Ce n’est un secret pour personne, miHoYo est un studio habitué aux gachas. Si le jeu est déjà confirmé comme free to play, il est difficile d’imaginer ce modèle s’appliquer à ce type de jeu, où la pleine personnalisation fait obstacle aux personnages pré-construits à dropper. Il ne nous reste alors que les suppositions, et celle de la boutique aux contenus payants paraît la plus réaliste. Les premiers trailers montrent déjà de grandes possibilités de décoration, mais rien ne garantit que celles-ci fassent partie de la partie gratuite du jeu.

miHoYo a démarré la bêta fermée de Petit Planet le 7 novembre sur PC et iOS, et celle-ci ne donne pas plus de renseignements sur le modèle économique du jeu, puisqu’aucun contenu payant n’y est disponible.