L’aventure Animal Crossing: New Horizons se prolonge (encore) avec une importante mise à jour et une édition Switch 2

Alors que beaucoup rêvaient d’un tout nouvel épisode d’Animal Crossing pour accompagner la période de lancement de la Switch 2, il faudra patienter, et sans doute un bon moment. Nintendo a en effet décidé de prolonger la durée de vie d’Animal Crossing: New Horizons, sorti en 2020, et dont on pensait pourtant avoir largement fait le tour. Une nouvelle mise à jour sera déployée le 15 janvier 2026, et la bonne nouvelle c’est qu’elle sera gratuite. Pour les possesseurs d’une Switch 2, sachez qu’il sera possible à cette même date d’upgrader votre version Switch pour 4,99 euros. Si vous ne possédez pas le jeu dans sa version originale, il faudra par contre passer à la caisse, l’édition Switch 2 étant affichée à 64,99 euros.

Cinq ans après sa sortie, le second jeu le plus vendu de la Nintendo Switch (près de 50 millions d’exemplaires, seul Mario Kart a fait mieux) se voit donc offrir une nouvelle jeunesse. Au programme des festivités notamment, l’apparition d’un hôtel sur l’île principale, au sein duquel le joueur sera invité à décorer les chambres pour accueillir de futurs touristes.

Il sera également possible de créer jusqu’à trois îles supplémentaires, les Rêver’iles grâce à l’aide de Serena. Ces îles seront plus faciles à aménager, permettant ainsi aux joueurs de laisser libre court à leur imagination. Surtout, elles seront ouvertes aux amis, développant un peu plus la légère composante multijoueur du titre. Des collaborations avec Lego, Zelda et Splatoon sont également annoncées, avec des éléments cosmétiques, des objets ou encore des personnages à débloquer.

Du plaisir, mais un petit goût de réchauffé

Ces annonces sont une aubaine pour les fans, qui, à défaut de voir la licence s’étendre à un nouvel opus, pourront retourner à moindre coût se prélasser sur leur île favorite. Animal Crossing: New Horizons est un bac à sable quasi sans fin, et ça, Nintendo l’a bien compris. Si certains parleront de recyclage voire d’essorage du titre, on peut aussi y voir un bon moyen d’aller chercher une nouvelle génération de joueurs avec une arrivée sur Switch 2, plus jeune que celle qui avait découvert et dévoré le jeu durant la pandémie en 2020. L’édition Switch 2 profitera d’ailleurs d’améliorations graphiques, et mettra à profit certaines fonctionnalités de la nouvelle console, comme l’utilisation du mode souris ou du micro.

Un très bon jeu arrive sur Switch 2, et ce ne peut être qu’une bonne nouvelle pour les joueurs. En revanche, pour ceux, et ils sont nombreux, qui trouvent que le catalogue de la console sent le réchauffé depuis son arrivée sur le marché, voici qui risque de redonner du grain à moudre à leur moulin.